Após demissão na Globo, Joanna de Assis fecha com novo canal
Jornalista comandará cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027
A jornalista Joanna de Assis tem um novo destino profissional após deixar a Globo depois de duas décadas. A profissional foi contratada pelo Charla e passará a integrar a equipe do projeto, com participações semanais no programa Charla de Quinta.
Joanna fará duas participações por semana na atração, que é voltada para notícias e opiniões sobre futebol. O principal foco da jornalista será a cobertura do futebol paulista, com informações sobre os clubes e os principais acontecimentos do cenário estadual.
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Além das participações no programa, Joanna também produzirá conteúdos exclusivos para as redes sociais do Charla. A jornalista ainda terá uma função de destaque na cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.
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Saída da Globo
A chegada ao Charla acontece pouco mais de um mês após Joanna de Assis deixar a Globo. A jornalista foi desligada da emissora em agosto, encerrando uma trajetória de 20 anos no grupo.
Em publicação nas redes sociais após a saída, Joanna afirmou que foi pega de surpresa pela decisão, mas destacou a gratidão pela carreira construída na empresa.
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— Foi um choque, me pegou de surpresa, mas as empresas tomam decisões e eu super respeito, e está tudo bem. O meu sentimento com essa saída é de profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu tive. Foram duas décadas — declarou.
Durante sua passagem pela Globo, Joanna integrou a equipe de Esporte e participou da cobertura de grandes eventos, como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. A jornalista também destacou os prêmios conquistados ao longo da carreira e trabalhos desenvolvidos durante o período na emissora.
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