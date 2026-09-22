Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após demissão na Globo, Joanna de Assis fecha com novo canal

Jornalista comandará cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 19:52
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Joanna de Assis durante transmissão do 'Tá on'
Joanna de Assis durante transmissão do 'Tá on' (Foto: Reprodução/SporTV)

A jornalista Joanna de Assis tem um novo destino profissional após deixar a Globo depois de duas décadas. A profissional foi contratada pelo Charla e passará a integrar a equipe do projeto, com participações semanais no programa Charla de Quinta.

Joanna de Assis foi desligada da Tv Globo na quarta-feira (12) (Foto: Reprodução/SporTV)

Joanna de Assis quebra silêncio após demissão na Globo

Fora de Campo
Há 1 mês
Joanna Assis, ex-apresentadora do Sportv, durante programa

Globo demite Joanna Assis após duas décadas e faz mudanças no Sportv

Fora de Campo
Há 1 mês

Joanna fará duas participações por semana na atração, que é voltada para notícias e opiniões sobre futebol. O principal foco da jornalista será a cobertura do futebol paulista, com informações sobre os clubes e os principais acontecimentos do cenário estadual.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das participações no programa, Joanna também produzirá conteúdos exclusivos para as redes sociais do Charla. A jornalista ainda terá uma função de destaque na cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Joanna de Assis apresentava o Tá On
Joanna de Assis apresentava o Tá On (Foto: Reprpdução/Sportv)

Saída da Globo

A chegada ao Charla acontece pouco mais de um mês após Joanna de Assis deixar a Globo. A jornalista foi desligada da emissora em agosto, encerrando uma trajetória de 20 anos no grupo.

continua após a publicidade

Em publicação nas redes sociais após a saída, Joanna afirmou que foi pega de surpresa pela decisão, mas destacou a gratidão pela carreira construída na empresa.

➡️Globo demite Joanna Assis após duas décadas e faz mudanças no Sportv

— Foi um choque, me pegou de surpresa, mas as empresas tomam decisões e eu super respeito, e está tudo bem. O meu sentimento com essa saída é de profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu tive. Foram duas décadas — declarou.

continua após a publicidade

Durante sua passagem pela Globo, Joanna integrou a equipe de Esporte e participou da cobertura de grandes eventos, como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. A jornalista também destacou os prêmios conquistados ao longo da carreira e trabalhos desenvolvidos durante o período na emissora.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Capa da versão Ultimate do EA FC 27

Fora de Campo

Modo carreira do EA FC 27 junta boas ideias, mas precisa de ajustes

Há 11 minutos
Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"

Fora de Campo

Amazon negocia com medalhão da Globo para substituir Rômulo Mendonça

Há 32 minutos
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Fora de Campo

Rizek analisa mudança da CBF no Brasileirão: 'Lei burra'

Há 42 minutos
EA Sports FC 27 foi lançado na versão Ultimate nesta sexta-feira

Fora de Campo

Análise: EA FC 27 acerta com The Grounds e fortalece modos online

Há 2 horas
Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto

Fora de Campo

Fluminense lamenta morte de Zuenir Ventura, referência no jornalismo e tricolor apaixonado

Há 8 horas
Adriano Imperador série documentário da Netflix 2026

Futebol Internacional

OPINIÃO: série 'Adriano Imperador' só confirma o que todo mundo já sabia dele

Há 8 horas
Mais LANCE!
Arrascaeta, atleta do Flamengo, durante vídeo publicado nesta segunda-feira (21)

Torcida do Flamengo brinca com Arrascaeta após vídeo: 'Passou do ponto'

Caio Ribeiro durante o Seleção Sportv

Caio Ribeiro é sincero sobre permanência de Diniz no Corinthians: 'Não é'

Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão

Mudança da CBF no Brasileirão divide opiniões: 'Tem que retirar'

Arrascaeta lamentando com a camia do Flamengo

Decisão de clubes do Brasileirão sobre estrangeiros agita torcedores: 'Loucura'

Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Neto revela apreensão com momento do Corinthians: 'Morrendo de medo'

Eric Faria defendeu a presença de Endrick na Copa (Foto: Reprodução/Sportv)

Eric Faria aponta chave para subida de desempenho do Palmeiras: 'Agrega muito'

Troféu da COpa do Brasil durante sorteio dos mandos de campo das semifinais

ESPN ganha concorrência e também irá transmitir a Copa do Brasil

Pedro marcou gol, mas foi substituído durante confronto contra o Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Flamengo: dublador revela discussão entre Pedro e Jardim

Raphinha e Vini Jr. estão entre os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira

Vini Jr. lidera Seleção de Ancelotti no EA FC 27; veja as notas

Rafale Sóbis em programa do Sportv

Sóbis eleva o tom sobre atitude de Pedro, do Flamengo: 'Não tinha o direito'

Daronco rodeado de jogadores em Athletico x Bahia

Lance em Athletico x Bahia revolta torcedores do Fluminense: 'Ainda prejudica'

Pedro com a camisa do Flamengo

Atitude de Pedro em Flamengo x RB Bragantino repercute: 'Não me desce'

Jorge Carrascal durante partida do Flamengo

Carrascal vira assunto em Flamengo x RB Bragantino: 'Inacreditável'