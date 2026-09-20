Durante a partida entre Flamengo e RB Bragantino neste domingo (20), pelo Brasileirão, Jorge Carrascal, do Rubro-Negro, virou assunto nas redes sociais. Apesar de dar a assistência para o gol de Varela, o colombiano perdeu algumas oportunidades e sofreu críticas de torcedores.

➡️Veja gol em Flamengo x RB Bragantino

Carrascal foi a campo como titular da equipe de Leonardo Jardim, que lidera a competição com três pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.

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Veja alguns comentários:

Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para pegar o RB Bragantino

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o RB Bragantino, na noite deste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Por conta da lista de desfalques, o treinador português mexeu bastante na equipe. As principais novidades são as entradas de Saúl e Gonzalo Plata.

O Flamengo não contará com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas. No lugar do chileno, Saúl foi o escolhido pelo treinador, enquanto Gonzalo Plata fica no ataque.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.

Retorno na lista de relacionados

Quem está de volta é o equatoriano Anthony Valencia, que ficou fora da lista de relacionados contra o Independiente del Valle, no meio da semana, pela Libertadores. A ausência ocorreu por opção técnica de Leonardo Jardim. Valencia, inclusive, foi convocado pelo Equador para os jogos desta Data Fifa, assim como seu compatriota Gonzalo Plata.

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