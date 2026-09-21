Fim do mistério: a CBF confirmou nesta segunda-feira (21) que a ESPN adquiriu um dos pacotes de transmissão da Copa do Brasil para o próximo quadriênio. Assim, a competição, que já estava garantida nos canais do Grupo Globo e na Amazon, terá jogos exibidos também nos canais do Grupo Disney.

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Há cerca de duas semanas, a CBF havia anunciado um novo modelo de transmissão da Copa do Brasil a partir de 2027. Como acontece nos grandes torneios mundo afora, a confederação passará a gerir as imagens, que serão distribuídas para todas as detentoras de direito de forma padronizada, com a mesma identidade visual e pacote de patrocínios.

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Para isso, a CBF criou cinco pacotes diferentes de direitos de transmissão. A entidade já havia confirmado que a Globo adquiriu os direitos para a TV aberta, além de um multiplataforma. O grupo de comunicação também será detentor do pacote exclusivo de reacts e melhores momentos.

Outro pacote multiplataforma terá a Amazon e, sabe-se agora, a ESPN. A CBF tenta negociar ainda um quinto pacote, destinado à transmissão no exterior.

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Todas as empresas que adquiriram os direitos de transmissão da Copa do Brasil para o próximo quadriênio também exibirão a Supercopa.

Novo modelo de transmissão da Copa do Brasil atinge valor recorde

O novo modelo de transmissão garantirá à CBF arrecadação recorde para a Copa do Brasil. Segundo a entidade, serão cerca de R$ 4 bilhões até 2030 apenas com a venda de direitos. Parte do montante será destinado ao aumento da premiação da competição. O modelo será apresentado aos clubes em reunião nesta segunda-feira, no Rio.

ESPN será mais uma emissora a transmitir a Copa do Brasil a partir de 2027 (Foto: Alex Pantling/POOL /AFP)

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