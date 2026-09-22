Modo carreira do EA FC 27 junta boas ideias, mas precisa de ajustes

O Lance! teve acesso antecipado ao EA Sports FC 27 e testou as principais novidades dos modos offline, sendo a principal o Modo Carreira. O consagrado modo de jogo no EA FC 27 recebeu uma série de mudanças que alteram de maneira significativa a experiência de quem gosta de construir um clube ao longo de várias temporadas.

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A EA reformulou principalmente o mercado de transferências, criou o GER Dinâmico, ampliou as informações disponíveis na interface e modificou a maneira como potencial e desenvolvimento dos jogadores funcionam. Na prática, a edição apresenta ideias interessantes, mas algumas delas ainda precisam de ajustes para alcançar todo o potencial.

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Gameplay mais cadenciada exige adaptação

A primeira impressão durante as partidas é de uma jogabilidade mais cadenciada. Os jogadores parecem ter mais peso nos movimentos, enquanto giros, arrancadas e disputas físicas acontecem de maneira menos imediata. A própria EA afirma que trabalhou para aumentar a sensação de peso e fisicalidade dos atletas, além de melhorar a inteligência da CPU.

Essa mudança contribui para partidas que exigem mais construção e paciência, mas também evidencia problemas na movimentação dos jogadores controlados pela inteligência artificial. Em alguns momentos, os atletas ainda não se movimentam de maneira suficientemente natural para acompanhar a proposta de uma jogabilidade mais realista.

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A EA também adicionou novos ajustes de gameplay e da CPU, permitindo modificar separadamente comportamentos de adversários e companheiros. Isso abre espaço para personalizar a experiência, mas também mostra que alguns desses aspectos podem precisar de calibração até encontrarem um equilíbrio mais consistente.

Partida de modo carreira no EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Mercado de transferências é o grande destaque

Se existe uma área em que o FC 27 apresenta uma mudança clara, é o mercado de transferências. A EA reformulou o sistema para incluir mais etapas nas negociações, novas cláusulas, valores de mercado variáveis e uma participação maior da inteligência artificial.

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Os clubes controlados pela CPU passaram a realizar mais negociações, inclusive entre diferentes ligas. Isso deixa o mercado muito mais movimentado e ajuda a evitar aquela sensação de que apenas o jogador está movimentando o futebol durante uma carreira.

Outro ponto interessante são os chamados "chapéus", quando um clube entra na disputa por um jogador que estava sendo negociado por outra equipe. O sistema de negociações também permite que atletas rejeitem uma proposta mesmo depois de um acordo entre os clubes, algo que jogadores que já testaram o modo vêm destacando como uma das mudanças mais perceptíveis.

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A EA ainda utilizou dados da TransferRoom e o conceito de Expected Transfer Value (xTV) para tornar os valores dos atletas mais dinâmicos. O preço pode variar de acordo com desempenho, contexto e movimentações do mercado, em vez de permanecer praticamente estático durante a carreira.

Na prática, é um sistema que torna a janela de transferências mais imprevisível e exige maior planejamento. Não basta apenas encontrar um jogador e oferecer o valor pedido: outros clubes podem aparecer, o atleta pode ter interesse diferente em cada destino e a negociação pode tomar caminhos inesperados.

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Negociação de transferência no EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Muitas transferências deixam o mercado mais vivo

A maior quantidade de movimentações também muda a maneira de acompanhar uma carreira. A IA passou a simular mais atividades no mercado, fazendo com que as equipes comandadas pelo computador tenham maior participação nas janelas e durante a temporada.

O risco é o sistema precisar de ajustes para encontrar o ponto ideal. Um mercado muito parado tira parte da imersão, mas um mercado movimentado demais pode fazer com que as equipes mudem seus elencos em uma velocidade pouco compatível com a realidade.

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Ainda assim, a ideia de transformar o mercado em um ambiente realmente competitivo é uma das mudanças que mais ajudam a dar identidade própria a cada carreira.

Negociação de transferência no EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Potencial dinâmico é uma boa ideia

O potencial dinâmico também passa a ter papel mais importante. No FC 27, o desenvolvimento não depende apenas de uma projeção fixa: desempenho, oportunidades e contexto passam a interferir na trajetória do jogador. A EA também ampliou o sistema para clubes controlados pela IA em determinadas ligas simuladas.

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A proposta é interessante porque permite que um jogador inicialmente considerado apenas uma promessa cresça acima das expectativas caso tenha boas temporadas. Da mesma forma, atletas que não recebem oportunidades ou passam por períodos ruins podem ter seu desenvolvimento prejudicado.

O problema está no equilíbrio. O conceito funciona melhor quando a evolução acontece de maneira gradual e coerente. Por isso, o sistema ainda precisa de ajustes para evitar quedas ou evoluções exageradas e fazer com que o potencial realmente pareça consequência da trajetória do jogador.

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Gerenciamento do time no modo carreira do EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Interface mais completa

A nova interface do Modo Carreira é outro ponto de destaque. O FC 27 apresenta muito mais informações sobre jogadores, elenco, mercado e desenvolvimento diretamente nas telas de gestão.

O GER Dinâmico, por exemplo, mostra como fase, moral e preparo físico interferem na avaliação do jogador. Os relatórios de observação também passaram a apresentar informações sobre encaixe tático, futuro, avaliação financeira e status do atleta.

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Isso deixa a tomada de decisão mais transparente. Em vez de simplesmente observar uma nota subir ou cair, o jogador consegue entender quais fatores estão provocando aquela mudança.

Ao mesmo tempo, a quantidade maior de informações torna a interface mais carregada. É uma evolução importante para quem gosta de administrar todos os detalhes de uma carreira, mas pode exigir algum tempo de adaptação.

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Nova interface de perfil de jogador no EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Bahia e Botafogo jogáveis?

Uma das principais novidades para quem acompanha o futebol brasileiro é a presença de Bahia e Botafogo no EA Sports FC 27. Os dois clubes aparecem oficialmente entre as equipes licenciadas ligadas às competições da CONMEBOL, com participação na Libertadores e na Sul-Americana. A EA destaca os dois times ao apresentar as competições sul-americanas disponíveis no jogo.

Porém, não é possível jogar com nenhum dos times no Modo Carreira, nem mesmo os colocando em outra liga. Mas, sim, é possível contratar os jogadores de ambos os times utilizando os demais clubes.

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Negociação de transferência no EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Carreira de Jogador ganha rivalidades

A Carreira de Atleta também recebeu atenção no FC 27. A EA mantém as opções de criar um jogador masculino ou feminino, jogar com um atleta real ou assumir o controle de um Ícone. A principal novidade está na introdução das Rivalidades, que adicionam uma camada competitiva à evolução individual.

Durante a carreira, o desempenho do jogador passa a ser comparado com o de atletas controlados pela inteligência artificial que atuam em posições semelhantes. Essas rivalidades podem estabelecer objetivos relacionados a desempenho e conquistas, criando uma disputa paralela à própria temporada.

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O adversário é escolhido levando em consideração fatores como posição, comportamento em campo e conquistas acumuladas. Em determinados momentos, o jogador pode enfrentar uma disputa contra um atleta mais estabelecido; em outros, pode ser desafiado por uma promessa que busca espaço.

O sistema também influencia a narrativa da carreira, já que as rivalidades geram reações e objetivos próprios. A ideia é fazer com que a trajetória de um jogador não dependa apenas de melhorar atributos e cumprir metas individuais, mas também de acompanhar a disputa por espaço e reconhecimento dentro da liga.

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Rivalidades no Modo Carreira Jogador no EA FC 27 (Foto: Reprodução)

Um Modo Carreira com boas ideias

O EA FC 27 não reinventa completamente o Modo Carreira, mas mexe justamente em sistemas que influenciam diretamente a construção de uma trajetória de longo prazo. O mercado mais dinâmico, as disputas por jogadores, o GER Dinâmico, o potencial ligado ao desempenho e a nova interface tornam a experiência mais complexa.

O principal ponto de atenção está no equilíbrio. A proposta é boa, mas sistemas novos precisam de ajustes para que a movimentação dos jogadores, a evolução do potencial e a quantidade de transferências não ultrapassem o limite do realismo.

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Por enquanto, o FC 27 mostra que a EA entendeu que o Modo Carreira precisava ser mais vivo. A grande questão é fazer com que essas novas ferramentas funcionem de forma consistente ao longo de várias temporadas, e não apenas nas primeiras horas de uma nova carreira.

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