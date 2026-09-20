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Atitude de Pedro em Flamengo x RB Bragantino repercute: 'Não me desce'

Jogador foi substituído após marcar

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 20:57
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Pedro com a camisa do Flamengo
Pedro foi titular contra o RB Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Durante a partida entre Flamengo e RB Bragantino neste domingo (20), pelo Brasileirão, uma atitude de Pedro viralizou nas redes sociais. Por opção de Leonardo Jardim, o camisa 9 foi substituído por Bruno Henrique após marcar o gol da vitória. A decisão do treinador não agradou ao atacante, que saiu de campo gesticulando e visivelmente incomodado.

➡️Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o RB Bragantino no Brasileirão

Após a vitória por 2 a 1, o Rubro-Negro ampliou a vantagem na liderança da competição em relação ao vice-líder Palmeiras, que empatou com o Grêmio na rodada.

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Veja alguns comentários:

Pedro em ação em Flamengo x Bragantino
Pedro marcou gol em Flamengo x Bragantino (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Flamengo x RB Bragantino?

Primeiro tempo

O Flamengo dominou a etapa inicial, mas foi quem sofreu o primeiro susto na partida. Logo aos dois minutos, o RB Bragantino chegou com perigo em um contra-ataque e só não balançou a rede porque Carrascal, com muita velocidade, conseguiu impedir. A resposta rubro-negra veio sete minutos depois, pelo lado esquerdo. Alex Sandro, que entrou nos primeiros minutos por conta de um desconforto de Ayrton Lucas, encontrou Arrascaeta livre no meio. O uruguaio chutou na trave e, no rebote, Plata parou em Volpi.

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O gol do Flamengo, porém, não demorou a sair. Aos 12 minutos, Carrascal, pelo mesmo lado, acertou um bonito cruzamento e encontrou Varela, que, como um típico centroavante, apareceu dentro da área e estufou a rede. O time carioca seguiu ditando o ritmo da partida e só não foi para o vestiário com uma vantagem maior porque o goleiro do Massa Bruta estava inspirado.

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Segundo tempo

O Flamengo voltou do vestiário com o pé no acelerador e, nos primeiros minutos, desperdiçou uma grande chance com Carrascal. O colombiano, em um contra-ataque fulminante, ficou cara a cara com Volpi, mas chutou em cima do goleiro.

O momento mais esperado saiu aos 25 minutos, quando Pedro reencontrou o caminho das redes. Em uma jogada aérea, o atacante aproveitou o desvio de Jorginho e marcou o segundo gol do Flamengo. Deixou para trás uma seca de cinco jogos sem marcar. O susto veio aos 40 minutos. O RB Bragantino diminuiu o placar com Bruno Henrique, contra, que desviou na bola após cruzamento de Sosa.

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