Análise: EA FC 27 acerta com The Grounds e fortalece modos online

O Lance! teve acesso antecipado ao EA Sports FC 27 e testou as principais novidades dos modos online. Entre elas, o The Grounds foi a que mais chamou atenção. O novo espaço social reúne diferentes experiências ligadas ao Clubs e dá mais liberdade para quem quer jogar sem depender exclusivamente das partidas tradicionais.

Logo nos primeiros acessos, a diferença para o formato antigo do Clubs é clara. Depois de criar o jogador, é possível circular pelos distritos, encontrar outros usuários e entrar em partidas de 1x1, 2x2 e 3x3. Rush, jogos 11x11 e outras atividades também fazem parte do ambiente.

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Nos testes, as partidas reduzidas foram justamente uma das partes mais divertidas. Elas começam rápido, duram poucos minutos e funcionam bem para quem não quer entrar imediatamente em uma sequência mais longa de jogos. É fácil disputar um 2x2, mudar de atividade e depois partir para uma partida de Clubs.

O mapa também ajuda nesse ritmo. Apesar do tamanho do espaço, o jogo oferece formas rápidas de chegar às atividades, sem obrigar o jogador a passar vários minutos apenas andando pelo cenário.

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1v1 no The Grounds, novo modo do EA FC

Há pequenos desafios espalhados pelo ambiente, lojas e outras interações. Durante a nossa experiência, porém, o que mais funcionou foi justamente a simplicidade da proposta: entrar, encontrar outros jogadores e jogar.

O The Grounds ainda depende de conteúdo novo ao longo da temporada para não cair na repetição, mas a primeira impressão é positiva. Entre as mudanças desta edição, é a que mais altera a rotina de quem já estava acostumado ao Clubs.

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Clubs ganhou mais opções no EA FC 27

O tradicional Clubs continua com seu formato conhecido, principalmente nas partidas 11x11, mas agora está diretamente conectado ao The Grounds.

Não é mais necessário ter o grupo inteiro reunido para encontrar algo interessante dentro do modo. Com poucos jogadores disponíveis, dá para disputar confrontos menores e continuar evoluindo o atleta antes de partir para as partidas tradicionais.

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Os Torneios do Clubs também ampliam essa variedade. As competições podem apresentar formatos e regras diferentes, incluindo variações como Cabeceios e Voleios, Sobrevivência e partidas com pontuações específicas para determinados tipos de gol.

O resultado é um Clubs menos preso à mesma sequência de jogos. A experiência principal com amigos continua sendo o grande atrativo, mas existem mais opções nos intervalos entre uma partida e outra.

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Ultimate Team segue como carro-chefe

O Ultimate Team continua sendo o principal modo online do EA FC 27. Durante o período em que jogamos o game, apareceram algumas das mudanças mais fáceis de perceber para quem acompanha a franquia todos os anos.

O início de um novo Ultimate Team continua tendo uma dinâmica própria. Cartas mais simples ainda conseguem espaço no time, pequenas melhorias mudam bastante o elenco e abrir um pacote não tão forte pode realmente alterar a equipe. No FC 27, essa progressão inicial parece mais bem distribuída.

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A Galeria do FUT registra os jogadores que passaram pelo clube ao longo da temporada. Mesmo depois de uma carta ser vendida ou utilizada em um DME, ela permanece registrada na coleção.

Jogadores da galeria geram tokens que podem ser trocados por lendas no EA FC 27

Na prática, isso dá mais valor ao ato de colecionar. Jogadores que normalmente seriam rapidamente descartados deixam algum tipo de progresso para trás, o que combina bem com a proposta do Ultimate Team.

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Os DMEs também ficaram menos cansativos em determinadas situações. Alguns desafios podem ser concluídos de maneira mais direta, reduzindo o tempo gasto montando elencos apenas para cumprir exigências específicas.

Outro ponto perceptível nas primeiras partidas está no gameplay defensivo. A marcação automática parece menos presente, e controlar o defensor corretamente ganha mais importância. Não elimina situações em que a inteligência artificial interfere, claro, mas exige maior participação de quem está com o controle na mão.

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Errar o posicionamento de um zagueiro costuma abrir espaço com mais facilidade, enquanto antecipações feitas manualmente são melhor recompensadas. Para quem prefere um jogo em que as decisões do jogador tenham mais peso, é uma mudança bem-vinda.

As recompensas também aparecem com maior frequência durante a progressão, com moedas e pontos de temporada sendo obtidos em diferentes momentos. É uma alteração pequena isoladamente, mas ajuda a evitar a sensação de disputar várias partidas sem avançar praticamente nada.

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O Ultimate Team ainda vai depender bastante da maneira como a EA administrará campanhas, cartas especiais e atualizações nos próximos meses. O começo, porém, é bom. A estrutura continua familiar, mas há ajustes suficientes para tornar a progressão menos engessada.

Depois dos primeiros dias com o jogo, a impressão é de uma edição que evolui principalmente fora dos modos tradicionais. Para quem passa a maior parte do tempo no multiplayer, as mudanças aparecem rápido e tornam o FC 27 mais variado do que seu antecessor.

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