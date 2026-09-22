Amazon negocia com medalhão da Globo para substituir Rômulo Mendonça

A Amazon iniciou conversas para contratar Paulo Andrade, atualmente no Grupo Globo, como novo narrador titular do Prime Video. Segundo informações da Folha de S.Paulo, divulgadas nesta terça-feira (22), o contato inicial foi uma sondagem, mas a empresa já prepara uma proposta oficial pelo profissional.

A intenção da Amazon é contar com Paulo Andrade como principal voz de três competições transmitidas pela plataforma: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e NBA. O narrador também teria liberdade para realizar trabalhos publicitários e participar de campanhas esportivas da empresa.

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A movimentação acontece após as saídas de Galvão Bueno e Rômulo Mendonça da equipe da Amazon. Com os direitos de importantes competições no portfólio, a plataforma busca reforçar seu time de narradores e ter um nome conhecido do público à frente das principais transmissões.

De acordo com a publicação da Folha, a Amazon tem pressa para definir o novo narrador titular e pretende resolver a situação ainda neste ano. A empresa renovou recentemente os direitos de transmissão da Copa do Brasil até 2030. O contrato do Brasileirão é válido até 2029, enquanto o acordo com a NBA vai até 2035.

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Paulo Andrade, jornalista e narrador esportivo (Foto: Reprodução/Sportv)

Paulo Andrade na Globo

Paulo Andrade chegou ao Grupo Globo em 2024, após mais de duas décadas na ESPN. No novo trabalho, passou a integrar as equipes do sportv e do Premiere e também ganhou espaço na televisão aberta durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Antes de chegar à Globo, o narrador teve passagens por TV Gazeta, RedeTV! e SBT. Na ESPN, onde permaneceu de 2003 a 2024, narrou competições como Champions League, Libertadores e Copa do Mundo, além de trabalhar na apresentação de programas esportivos.

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No Grupo Globo, Paulo também atua em transmissões de basquete, incluindo partidas do NBB. A experiência na modalidade é vista pela Amazon como um fator que pode facilitar sua adaptação à narração da NBA.

Até o momento, não há acordo fechado entre o narrador e a Amazon. As conversas estão em fase inicial e uma eventual mudança dependerá da proposta oficial e das negociações com o Grupo Globo.

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