Clubes aprovam padronização de horários do Brasileirão para 2027



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu nesta segunda-feira, em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais um encontro com os 40 clubes das Séries A e B de olho em melhorar o Campeonato Brasileiro e valorizar o produto que, em um futuro próximo, pretende negociar com uma liga única formada sob sua chancela. O tema da vez: organização de competições.



Foi aprovada pelos clubes uma padronização de horários para o Brasileirão, mas há contratos em vigor até 2029 nos dois blocos formados para negociação conjunta de direitos de transmissão. Portanto, essa mudança, que só valeria a partir de 2027, tem de passar também pelo crivo dos detentores desses direitos. Também foram aprovadas questões como aumento de premiação da Copa do Brasil, que passará a ter uma fatia com destino obrigatório, e diminuição gradual do número de estrangeiros nos elencos.

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Em relação aos horários, a CBF mostrou aos clubes um estudo apontando que, de 2023 a 2025, a elite do campeonato nacional usou 51 combinações diferentes para as partidas. A Série B usou 81. De acordo com a entidade, a nova proposta foi construída com base em estudos de público, consulta a clubes e federações, e comparação com ligas europeias. A proposta aprovada elimina horários considerados "prejudiciais ao torcedor", como o das 19h em dias de semana.



— Em relação à padronização de horários, temos um diagnóstico de que hoje os jogos concorrem em variados horários. A nossa proposta foi de trazer uma grade fixa de horários para depois debater com os detentores que compraram o Campeonato Brasileiro, tanto da série A quanto da série B, para a gente ter de fato um horário padrão do futebol brasileiro — disse o diretor executivo da CBF, Helder Melillo.

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Reunião entre CBF, clubes e federações nesta segunda-feira (Thiago Ribeiro/ Staff Images/ CBF)

Pelos quadros mostrados na reunião, a quarta-feira, ou "Super Quarta", concentrará seis jogos, dois em cada um de três horários distintos: 19h30, 20h30 e 21h30. Para o fim de semana da Série A, dois jogos às 16h e uma partida às 19h30 de sábado. No domingo, quatro horários: um jogo às 11h, três às 16h, dois às 18h, e um às 19h30. Há previsão, para emergências, de possibilidade de realização de um jogo às 20h de sexta ou de segunda-feira.



Já para a Série B, o esquema que será agora levado aos detentores de direitos prevê partidas em somente dois horários, 19h30 e 21h, tem três dias da semana: terça, quarta e quinta. Ainda há um jogo precisto para 19h30 das segundas e sextas, e no fim de semana, horários coincidem com os da Série A: dois jogos no sábado 16h, um jogo no domingo 16h e outro às 18h. No sábado, sem coincidência de horários, ainda há um jogo às 11h e três partidas previstas para 18h.



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