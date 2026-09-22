CBF, João Fonseca, Vini Jr… Veja o resumo do dia no Diário Lance!

Estreia nesta terça-feira (22) o Diário Lance!, novo programa da Newsletter do L!, no Youtube. Os vídeos vão ao ar de segunda a sexta-feira às 8h, com apresentação de Felippe Ruggeri.

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No vídeo desta terça, Ruggeri conversa com o repórter Bernardo Pinho sobre os acontecimentos da última segunda-feira. O principal assunto do dia foi a decisão pela redução no número de estrangeiros no Brasileirão, proposta pela CBF e aprovada pelos clubes.

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O dia também contou com o anúncio de João Fonseca, que decidiu dar uma pausa na temporada. O brasileiro optou por não participar dos torneios na Ásia nas próximas semanas para cuidar da saúde física e mental. O atleta classificou o ano de 2026 como "desafiador".

Por fim, o Diário Lance! destaca a situação de Vini Jr no Real Madrid. O atacante não vive grande início de temporada no clube merengue sob comando de José Mourinho. De acordo com a imprensa espanhola, o técnico português já estaria insatisfeito com o jogador brasileiro.

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