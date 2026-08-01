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Estêvão marca, mas Richarlison decide em Chelsea x Tottenham

Brasileiros são destaques em clássico inglês de pré-temporada

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 09:51
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Richarlison sai para comemorar gol da vitória do Tottenham em amistoso com o Chelsea
Richarlison sai para comemorar gol da vitória do Tottenham em amistoso com o Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

O Tottenham bateu o Chelsea por 2 a 1 em clássico disputado neste sábado (1), no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália. E dois dos três gols foram de brasileiros: Estêvão voltou a marcar para o Chelsea após se recuperar de grave lesão muscular, e Richarlison marcou o gol da vitória do Tottenham já nos acréscimos.

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O jogo de pré-temporada foi disputado em Sydney, na Austrália, pela Sydney Super Cup. Além de Estêvão e Richarlison, outro atacante brasileiro teve boa atuação: João Pedro, que logo no início do segundo tempo foi responsável por provocar a expulsão do zagueiro austríaco Kevin Danso.

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A expulsão de Danso serviu para o Chelsea conseguir impor o jogo nos 45 minutos finais, após ver o Tottenham dominar as ações de jogo no primeiro tempo —  ainda que as equipes tenham ido para o vestiário com igualdade no placar. Tonali abriu o marcador aos 17, e quatro minutos mais tarde Estêvão empatou.

No segundo tempo, o Chelsea aproveitou a vantagem numérica e obrigou o Tottenham a jogar no contragolpe. João Pedro e Estêvão castigaram a defesa adversária, mas foi Richarlison quem saiu como herói do jogo: aos 47, o atacante brasileiro aproveitou rebote após chute na trave e concluiu para a rede, decretando a vitória no clássico.

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Apesar da derrota, o técnico Xabi Alonso ganhou mostras de que o Chelsea está bem encaminhado para a estreia na Premier League, no próximo dia 24, diante do Fullham, fora de casa. O espanhol testou a provável formação ofensiva, com Cole Palmer, Estêvão e João Pedro, que se saiu bem. Do outro lado, o italiano Roberto De Zerbi ficou satisfeito com a atuação consistente do Tottenham, sobretudo a partir do momento que o time ficou com um a menos. O Tottenham estreia no Inglês dia 22, diante do Brentford, também longe dos seus domínios.

Estêvão voltou a marcar após longo período afastado
Diante do Tottenham, Estêvão voltou a marcar para o Chelsea após longo período afastado (Foto: Saeed Khan/AFP)

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