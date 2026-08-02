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Abel terá ataque do Palmeiras completo pela primeira vez no ano contra o Fortaleza

Alviverde supera lesões e suspensões e terá seus principais nomes do sistema ofensivo; cenário implica escolhas ao treinador

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
02/08/2026 05:05
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Vilmar Bannach / Ekobanpress / Folhapress)

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Diante do Fortaleza, na tarde deste domingo (2), o técnico Abel Ferreira terá uma lista de relacionados inédita em 2026. Pela primeira vez no ano, o Palmeiras terá à disposição seus principais atacantes do elenco e conseguirá reunir, entre titulares e reservas, suas principais forças ofensivas em um elenco amplo e de altos investimentos.

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No duelo desta tarde, no Nubank Parque, o alviverde terá na lista de relacionados Allan, Jhon Arias, Maurício, Ramón Sosa, Vitor Roque, Flaco Lopes e Paulinho. Para quebrar a sina, o treinador contou com um pouco de sorte.

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Desde antes da pausa da Copa do Mundo, Abel lida com frequentes lesões ou suspensões que impedem um "alinhamento perfeito". A disponibilidade permite que o treinador pense no máximo de possibilidades de formação tática e função de cada jogador no seu sistema ofensivo.

O nome que ficou mais distante do gramado ao longo do período foi Paulinho. A lesão na canela, que o afastou dos gramados desde o meio do ano passado, após o Mundial de Clubes, impediu o camisa 10 de ter sequência na equipe. Neste ano, quando conseguiu se recuperar da questão física, soma nove partidas, a partir de maio. E por pouco não fica de fora deste confronto com o Fortaleza, o que impediria a reunião completa dos atacantes.

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Vitor Roque é outro jogador que sofreu com uma questão séria de lesão, perdeu partidas no pré-Copa, mas já está à disposição para Abel Ferreira. Ao lado de Paulinho, os atacantes são as duas contratações mais caras da história do alviverde, e a primeira partida em que foram relacionados juntos aconteceu apenas na derrota para o Atlético-MG, em casa, no Brasileirão.

Por mais que individualmente já tenham contribuído ao Palmeiras neste ano, o dado mostra como é complexa a gestão do grupo e a formação de ideia de jogo e de construção do sistema ofensivo. Ainda que a chance dos sete jogadores ganharem sequência na lista de relacionados juntos, o técnico Abel Ferreira pode aproveitar o máximo que conseguir para pensar como formar sua equipe com estes nomes.

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Como Abel tem montado a equipe

A escalação de todos os sete principais jogadores do ataque juntos é inviabilizada por questões táticas óbvias de que não é possível escalar um time titular com tantos nomes ofensivos. Ainda assim, a atual formação tática de Abel Ferreira é capaz de aproveitar valências dos jogadores em funções distintas em campo.

A linha defensiva com três zagueiros, enquanto o Palmeiras ataca, permite que Allan atue e aprimore sua função como ala pelo lado direito. Por mais que não seja uma função primária da cria da Academia de Futebol, o jogador vem desempenhando bem e é peça importante no onze inicial de Abel. Na frente, a escalação de um atacante sozinha ou uma dupla também altera a função e posição de cada nome em campo.

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Arias, por exemplo, tem atuado mais para o lado esquerdo, mas muitas vezes joga centralizado, quando Abel escolhe um único homem de referência na área. A variação também acontece com Mauricio, que ora atua como uma dupla de ataque, como aconteceu diante de Coritiba e Vitória ao lado de Sosa, ou é recuado para jogar ao lado do colombiano, como foi contra o Atlético-MG.

O retorno de Flaco López e Vitor Roque ao Palmeiras também é uma questão que precisará ser trabalhada por Abel. A dupla teve sucesso atuando junta no ataque, mesmo com outra formação tática, e agora pode voltar a ter protagonismo no time titular.

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Se o Palmeiras tiver um segundo semestre sem sustos, com lesões que tirem um ou mais nomes desse sistema ofensivo, caberá a Abel testar e apostar naquilo que entende que é mais viável para a equipe, que entrará em retas decisivas na briga por títulos nos próximos meses, seja na Copa do Brasil, que volta neste domingo diante do Fortaleza, mas também no Brasileirão e Libertadores. As opções são fartas, mas impõem ao treinador escolhas que podem deixar de fora nomes importantes e de peso dentro do elenco palmeirense.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)
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