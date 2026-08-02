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Abel escala Palmeiras e faz mudanças para enfrentar o Fortaleza; veja os nomes

Alviverde tem alterações na defesa e no sistema ofensivo para enfrentar o Leão do Pici; bola rola às 16h

PorLance!São Paulo (SP)
02/08/2026 15:08
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2990107

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Fortaleza pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira promoveu mudanças no seu onze inicial, mas manteve o esquema tático com três zagueiros que vem utilizando no comando do alviverde. A bola rola no Nubank Park às 16h.

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Na defesa, Carlos Miguel é goleiro e o trio de zaga será formado por Barboza, Murilo e o volante Emiliano Martínez. Este último atuará de forma improvisada na função, que já fez em outras oportunidades com a camisa do Palmeiras.

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No meio-campo, os lados do campo serão feitos por Allan e Piquerez. Marlon Freitas entra como titular ao lado de Andreas Pereira por dentro, e a dupla ganha a companhia de Mauricio e Arias, que atuam mais à frente, próximos aos atacantes.

Na ponta da grande área, Abel optou por manter apenas um atacante no time titular. Sosa foi escolhido e inicia o confronto deste domingo. No banco, Abel tem algumas outras opções para o decorrer do jogo, como Flaco López e Vitor Roque, além de Paulinho, como substituto para as peças do meio.

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Por isso, o Palmeiras vai escalado com: Carlos Miguel, Barboza, Murilo e Emi Martínez; Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Mauricio; Sosa.

A grande dúvida para a partida era como Abel escalaria o ataque palmeirense. O treinador tem à sua disposição, pela primeira vez no ano, os principais nomes do sistema ofensivo. Além dos titulares Allan, Jhon Arias, Maurício e Ramón Sosa, o treinador tem Vitor Roque, Flaco López e Paulinho à sua disposição no banco.

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Palmeiras e Fortaleza se enfrentam no Nubank Park
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam no Nubank Park. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Ramón Sosa.

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FORTALEZA (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Ronald, Lucas Sasha e Pierre; Paulo Baya; Luiz Fernando e Vitinho.

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