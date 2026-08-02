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Ex-Palmeiras decide no último lance e se torna herói na MLS

Rafael Navarro chegou aos nove gols na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 13:37
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Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids na MLS
Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids, na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

O Colorado Rapids conquistou uma vitória decisiva na luta por uma vaga nos playoffs da MLS graças ao brilho de um brasileiro. Na noite deste sábado (2), o ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro converteu um pênalti no último lance da partida e garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Austin FC. Após o jogo, o atacante comemorou o resultado e destacou a importância dos três pontos para manter a equipe viva na disputa na Conferência Oeste.

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O gol saiu quando a partida já caminhava para o empate. Com a oportunidade na marca da cal, Navarro bateu com categoria e definiu o placar, levando o Colorado aos 22 pontos. A equipe segue fora da zona de classificação, mas reduziu a distância para o grupo dos playoffs, restando ainda 16 jogos na temporada regular.

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Depois da partida, o atacante ressaltou que o Colorado sabia da necessidade de vencer e valorizou a tranquilidade para decidir o confronto nos acréscimos.

– Realmente, foi um gol e uma vitória muito importantes. Sabíamos que precisávamos do resultado a qualquer custo, até criamos chances para matar o jogo, mas o gol só saiu no último lance. Graças a Deus, tive frieza para bater bem o pênalti, o que nos mantém vivos. Ainda falta muito, mas vamos brigar até o fim – afirmou.

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O gol também reforçou a boa fase individual do brasileiro. Navarro chegou a nove gols na atual edição da MLS e segue entre os principais artilheiros da competição. O líder do ranking é o argentino Nicolás Mercau, do New York City, com 13.

Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS
Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS (Foto: Divulgação)

Colorado de Rafael Navarro segue na luta pelos playoffs

A vitória representou um respiro importante para o Colorado Rapids, que precisava pontuar para continuar sonhando com uma vaga na fase decisiva da liga. Jogando em casa, no Dick's Sporting Goods Park, a equipe encontrou dificuldades para furar a defesa do Austin FC durante quase toda a partida, mas foi recompensada no último minuto.

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Agora, o Colorado terá quase duas semanas de preparação antes do próximo compromisso. O time volta a campo em 15 de agosto, quando recebe o Sporting KC, atual lanterna da Conferência Oeste.

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