Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (17)? Emissora tem o direito de 32 partidas do Mundial

O SBT tem o direito de 32 jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo todos os confrontos da Seleção Brasileira e a grande final do torneio. Com uma equipe estrelada de nomes como Galvão Bueno, Mauro Naves, Alexandre Pato, Mauro Beting e outros, a emissora transmite um jogo do Mundial por dia.

continua após a publicidade

➡️Agora no Lance!, Toguro tem resenha com Cafu sobre Endrick, Neymar e Seleção

Nesta quarta-feira (17) o jogo que será exibido pelo canal será o confronto entre Inglaterra e Croácia, às 17h (de Brasília). O confronto válido pelo Grupo L da Copa do Mundo será disputado no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos.

O responsável pela narração da partida será Tiago Leifert ao lado dos comentaristas Juninho Paulista, Raphael Rezende e Nadine Basttos.

Equipe SBT para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rogerio Pallatta/SBT)

SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 garantiu ao SBT o maior índice de audiência de sua programação no ano até o momento. De acordo com dados da Grande São Paulo, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos registrou média de 11,12 pontos entre 19h04 e 21h05 de sábado (13), com pico de 12,16 pontos. O resultado também representa o melhor desempenho de audiência do torneio até agora.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A partida, narrada por Galvão Bueno, colocou a emissora à frente das concorrentes no horário. Segundo os dados divulgados pelo canal, a audiência foi 488% superior à da terceira colocada e 1.817% maior que a da quarta colocada.

O desempenho também superou marcas registradas pela antiga detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil. Em 2014, o melhor resultado daquela emissora durante o torneio foi obtido em Brasil x Chile, com média de 10,9 pontos. Já a estreia da seleção naquele Mundial marcou 9,2 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda segundo o levantamento, 17,84% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na transmissão do SBT durante a partida. O pré-jogo, exibido entre 18h33 e 19h04, alcançou média de 8,21 pontos, enquanto o pós-jogo marcou 10,41 pontos.

A programação relacionada ao Mundial também impulsionou outras atrações da emissora. O especial "Torcida SBT", apresentado por Tiago Leifert, registrou média de 3,68 pontos na faixa da tarde e alcançou o melhor desempenho do horário em um sábado neste ano. Já o telejornal SBT Brasil, que repercutiu o empate da seleção, obteve média de 6,30 pontos, seu melhor resultado em três anos, segundo a emissora.

Confira outros jogos confirmados pela emissora:

18/06 - 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina

19/06 - 21h30 — Brasil x Haiti

20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim

21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde

22/06 - 14h — Argentina x Áustria

23/06 - 17h — Inglaterra x Gana

24/06 - 19h — Brasil x Escócia

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável