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Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (17)?

Emissora tem o direito de 32 partidas do Mundial

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 05:40
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Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
Galvão Bueno é o principal nome da cobertura (Foto: Divulgação)

O SBT tem o direito de 32 jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo todos os confrontos da Seleção Brasileira e a grande final do torneio. Com uma equipe estrelada de nomes como Galvão Bueno, Mauro Naves, Alexandre Pato, Mauro Beting e outros, a emissora transmite um jogo do Mundial por dia.

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  • Galvão Bueno

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    Nesta quarta-feira (17) o jogo que será exibido pelo canal será o confronto entre Inglaterra e Croácia, às 17h (de Brasília). O confronto válido pelo Grupo L da Copa do Mundo será disputado no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos.

    O responsável pela narração da partida será Tiago Leifert ao lado dos comentaristas Juninho Paulista, Raphael Rezende e Nadine Basttos.

    Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo 2026
    Equipe SBT para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rogerio Pallatta/SBT)

    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa

    A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 garantiu ao SBT o maior índice de audiência de sua programação no ano até o momento. De acordo com dados da Grande São Paulo, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos registrou média de 11,12 pontos entre 19h04 e 21h05 de sábado (13), com pico de 12,16 pontos. O resultado também representa o melhor desempenho de audiência do torneio até agora.

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    A partida, narrada por Galvão Bueno, colocou a emissora à frente das concorrentes no horário. Segundo os dados divulgados pelo canal, a audiência foi 488% superior à da terceira colocada e 1.817% maior que a da quarta colocada.

    O desempenho também superou marcas registradas pela antiga detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil. Em 2014, o melhor resultado daquela emissora durante o torneio foi obtido em Brasil x Chile, com média de 10,9 pontos. Já a estreia da seleção naquele Mundial marcou 9,2 pontos.

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    Ainda segundo o levantamento, 17,84% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na transmissão do SBT durante a partida. O pré-jogo, exibido entre 18h33 e 19h04, alcançou média de 8,21 pontos, enquanto o pós-jogo marcou 10,41 pontos.

    A programação relacionada ao Mundial também impulsionou outras atrações da emissora. O especial "Torcida SBT", apresentado por Tiago Leifert, registrou média de 3,68 pontos na faixa da tarde e alcançou o melhor desempenho do horário em um sábado neste ano. Já o telejornal SBT Brasil, que repercutiu o empate da seleção, obteve média de 6,30 pontos, seu melhor resultado em três anos, segundo a emissora.

    Confira outros jogos confirmados pela emissora:

    18/06 - 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina

    19/06 - 21h30 — Brasil x Haiti

    20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim

    21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde

    22/06 - 14h — Argentina x Áustria

    23/06 - 17h — Inglaterra x Gana

    24/06 - 19h — Brasil x Escócia

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