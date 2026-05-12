O Fluminense enfrenta o Operário-PR nesta terça-feira (12), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mais do que uma classificação no torneio nacional, a partida representa um teste importante para o momento vivido pelo time de Luis Zubeldía antes das decisões da Libertadores.

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Pressionado após o empate por 2 a 2 com o Vitória no último sábado, o Fluminense chega cercado de cobranças da torcida por desempenho e resultados. O time voltou a ser vaiado no Maracanã e o técnico Luis Zubeldía ouviu gritos de "burro" durante e após a partida.

Agora, diante do Operário, o Tricolor terá a oportunidade de responder rapidamente antes dos jogos mais importantes da temporada. Na Libertadores, o clube precisa vencer o Bolívar por pelo menos três gols de diferença no Maracanã para depender apenas de si na última rodada contra o La Guaira. Por isso, o confronto pela Copa do Brasil funciona quase como um ensaio geral para as "finais" do torneio continental.

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Apesar da pressão causada pela Libertadores, a Copa do Brasil segue tratada como uma das prioridades no clube. O Fluminense não conquista a competição desde 2007 e vê no torneio uma possibilidade importante esportiva e financeiramente. A premiação milionária é indispensável para o orçamento da temporada.

Diante disso, Zubeldía não deve poupar jogadores e tende a utilizar força máxima contra o Operário. A ideia é recuperar confiança, desempenho e ambiente antes da sequência decisiva em casa.

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Fluminense quer casa cheia

O treinador reconheceu após o empate diante do Vitória que o momento é delicado, principalmente pela perda de consistência do time. Zubeldía também destacou a força recente do Fluminense no Maracanã e reforçou a importância do apoio da torcida nas decisões que o clube terá pela frente.

— Nós nos acostumamos a ganhar aqui. Sofrendo, jogando bem, goleando, virando jogos, marcando gols no fim. Tem equipes grandes, equipes menores, equipes brigando contra o rebaixamento, times como o Vitória, que são duros. Mas já faz alguns jogos que não conseguimos ter a consistência defensiva e ofensiva que tínhamos em outro momento, e precisamos superar isso. Na Libertadores, o torcedor vai comparecer porque sabe que são duas finais. E sem vencer a primeira, não existe a segunda final.

Dos próximos seis compromissos do Fluminense antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão no Maracanã — incluindo os dois confrontos decisivos da Libertadores.

Zubeldía no jogo entre Fluminense e Vitória (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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