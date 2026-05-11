Um dos personagens recentes das Copas do Mundo começou, nesta segunda-feira (11), o seu capítulo final. O goleiro Guillermo Ochoa utilizou suas redes sociais para anunciar que o Mundial de 2026 será sua despedida. O arqueiro já se apresentou à seleção mexicana para o último período de treinamentos antes da abertura do torneio.

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Em uma mensagem emocionante, o goleiro de 40 anos destacou que vestir a camisa do México "nunca foi rotina, mas um privilégio". Conhecido mundialmente por suas atuações impecáveis em Copas, especialmente contra o Brasil em 2014, Ochoa chega para esta edição com a chance de se isolar na história do futebol.

Ochoa vai jogar sua sexta Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a mensagem de Ochoa na íntegra:

"Voltar a vestir esta camisa nunca foi rotina… foi um privilégio.

Hoje começa minha última concentração. Mas desta vez a vejo de forma diferente. Com o coração mais cheio, com mais cicatrizes, mais lembranças… e a mesma ilusão daquele menino que um dia sonhou em defender este escudo.

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Vivi noites impossíveis, estádios eternos, hinos que ainda me arrepiam e momentos que mudaram a minha vida para sempre. E ainda assim… toda vez que o México chama, algo dentro de mim volta a recomeçar.

Talvez o futebol meça os anos. Mas a paixão jamais aprendeu a contar o tempo.

Estou em casa. Estou com minha seleção. E enquanto houver uma oportunidade de lutar por este país… lá estará minha alma primeiro.

Rumo à Copa do Mundo 2026!"

Recorde à vista para Ochoa na Copa do Mundo

Caso entre em campo no Mundial de 2026, Ochoa alcançará a marca de seis participações em Copas do Mundo. O feito coloca o mexicano no mesmo patamar de lendas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que também buscam o sexto torneio na carreira. Atualmente, o goleiro está no AEL Limassol, do Chipre, e ganhou nova oportunidade no elenco comandado por Javier Aguirre após a lesão do então titular Malagón.

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O impacto no México

Com 152 partidas pela seleção, Ochoa é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa de "La Tricolor" na história. Ídolo do América-MEX e com passagens por ligas da Espanha, Itália e França, ele foi o primeiro goleiro mexicano a atuar no futebol europeu.

Sua fama de "goleiro de Copa" se consolidou justamente no Brasil, em 2014, quando parou o ataque da Seleção Brasileira com defesas que ele mesmo descreve como os momentos que "mudaram sua vida". Agora, jogando em casa, ele planeja encerrar a trajetória.

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