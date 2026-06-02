Às vésperas da Copa do Mundo, a TV Globo exibe neste sábado (6), para a região da Grande São Paulo, o especial Camisa do Coração, logo após o programa "Paulistar". A atração mergulha na trajetória de três grandes nomes da Seleção Brasileira: Roberto Rivellino, Cafu e Marquinhos — para revelar como surgiu a conexão de cada um deles com a camisa amarela.

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O programa visita os bairros paulistanos onde os atletas passaram a infância e deram os primeiros passos no futebol. Ao percorrer regiões como Santo Amaro, Jardim Irene e Imirim, a produção destaca a influência desses locais na formação dos jogadores, mostrando como suas experiências pessoais ajudaram a construir carreiras marcantes e uma forte identificação com a Seleção.

A narrativa ganha um tom ainda mais pessoal com a participação de familiares dos craques. Irmãos de Cafu e Rivellino, além da mãe de Marquinhos, compartilham lembranças, histórias e momentos pouco conhecidos do público, oferecendo uma perspectiva mais próxima sobre a caminhada dos atletas rumo ao sucesso.

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Além de explorar as origens dos ídolos, "Camisa do Coração" também retrata a diversidade cultural de São Paulo. A produção acompanha torcedores de diferentes nacionalidades, incluindo representantes de países que estarão no caminho do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, evidenciando como a cidade reúne distintas culturas e paixões pelo futebol.

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Mais do que uma homenagem aos feitos dentro das quatro linhas, o especial busca mostrar como nasce o sentimento de pertencimento à Seleção Brasileira. Entre campos de várzea, ruas de bairro e memórias familiares, o programa destaca que o amor pela camisa amarela é construído ao longo da vida e segue sendo um dos principais elementos de união entre os brasileiros.

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