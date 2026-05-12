Pré-lista da Seleção Brasileira agita debate sobre Endrick: 'Não pode'

Carlo Ancelotti enviou à Fifa, nesta segunda-feira (11), a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Endrick, do Lyon, está entre os 55 jogadores listados pelo treinador italiano. Até por isso, o nome do jovem ficou muito em alta entre torcedores nas redes sociais.

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A posição de centroavante é uma das mais concorridas às vésperas da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nomes como Endrick, Igor Thiago, Pedro, Igor Jesus e João Pedro estão no radar de Carlo Ancelotti.

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Nas redes sociais, a pré-lista da Seleção Brasileira agitou um debate sobre Endrick. A grande maioria dos torcedores defende a convocação do jovem atacante com unhas e dentes. Veja os comentários abaixo:

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Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

Veja comentários sobre o jovem

Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti encaminhou à Fifa nesta segunda-feira (11) a pré-lista do Brasil com até 55 pré-convocados para a Copa do Mundo. Será a partir dessa nominata que ele irá selecionar os 26 jogadores que irão para o Mundial, além de eventuais substitutos em caso de lesão antes da estreia. Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.

Algumas seleções têm o hábito de divulgar a lista de jogadores pré-convocados, mas tradicionalmente o Brasil mantém a relação em segredo. Nos últimos anos, em apenas uma oportunidade a Seleção Brasileira divulgou a lista: foi em fevereiro do ano passado, quando a CBF publicou a lista prévia para a convocação que o então técnico Dorival Júnior faria para os jogos com Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias. Nomes como Pedro, Igor Thiago, João Pedro e Endrick estão na pré-lista da Seleção Brasileira.

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