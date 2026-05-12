Felipe Melo compara Flamengo e Palmeiras no Brasileirão: 'Essa é a diferença'
Verdão lidera o Brasileiro, mas é perseguido de perto pelo Rubro-Negro
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Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Até aqui, o Verdão lidera a competição com 34 pontos, contra 30 do Rubro-Negro, que tem um jogo a menos. Felipe Melo, comentarista do Sportv, comparou o desempenho dos dois clubes.
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No final de semana, Palmeiras e Flamengo jogaram fora de casa. O Alviverde ficou no empate com o Remo, por 1 a 1, enquanto Rubro-Negro venceu o Grêmio por 1 a 0.
— O Palmeiras tem essa forma de jogar há muitos anos. Na época em que fomos campeões, já jogávamos dessa maneira, mas chega um momento que tem que fazer mais coisas. A mesma coisa sempre não ganha — começou Felipe Melo sobre Flamengo e Palmeiras.
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— O Palmeiras tem uma maneira de jogar, e foi notório hoje, quando o Remo perdeu um jogador expulso. Gustavo Gómez foi para a área e é chuveiro. Agora, se você pega o Flamengo com um a mais, o que vai ter de movimentação, tocando bola. Essa é a diferença — completou o ex-jogador.
Flamengo e Palmeiras têm confronto direto em breve
Se a corrida para o título brasileiro já está pegando fogo, o clima promete ficar ainda mais tenso no dia 23 de maio, quando Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã.
Em 2025, os clubes brigaram até o final pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro levou a melhor justamente por vencer os dois confrontos diretos. Palmeiras e Flamengo também fizeram a final da Libertadores, com nova vitória do clube carioca.
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