Comentarista se derrete por titular do Flamengo: 'Um prazer ver jogar'

O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite deste domingo (10), em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, o comentarista PC Vasconcellos, do Sportv, elogiou demais um atleta do elenco rubro-negro.

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No programa "Seleção Sportv", o jornalista não poupou palavras para destacar a atuação de Jorginho, fundamental na vitória do Flamengo.

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— Foi um prazer ver o desempenho do Jorginho. É difícil hoje em dia ver jogadores dentro do campo com personalidade de orientar os companheiros em campo. Os jogadores estão cada vez mais omissos, tudo é com o técnico. O Flamengo não deixou o Grêmio respirar. Não respirou no jogo. O Flamengo foi dono da narrativa do jogo do princípio ao fim — analisou PC Vasconcellos.

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Grêmio e Flamengo

Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena, com domínio ofensivo dos cariocas, que pressionaram desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. A equipe comandada por Leonardo Jardim acumulou finalizações e obrigou o goleiro Weverton a trabalhar em diversos momentos.

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Os times voltaram para o segundo tempo na mesma tônica: o Flamengo ocupando o campo de ataque e o Grêmio fechado no aguardo de uma oportunidade. A pressão rubro-negra veio a dar resultado aos 23 minutos, com Emerson Royal cruzando para Carrascal bater de primeira e abrir o placar.

O lance que decidiu a partida foi, obviamente, o gol da vitória. Leo Ortiz achou Emerson Royal na direita com bonito lançamento; o lateral, que havia entrado há poucos minutos, cruzou de primeira para Carrascal, também sem dominar, manda a bola para o fundo das redes.

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A atuação do Flamengo foi regida por Jorginho. O ítalo-brasileiro comandou a criação da equipe e parecia estar em todos os lugares do campo, ditando o ritmo do time e da partida. O meio-campista terminou o jogo com 135 ações com a bola e acertou 121 de 125 (97%) passes tentados.