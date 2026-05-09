Entenda os bastidores da saída de Fernando Nardini da ESPN rumo à CazéTV

A notícia da saída de Fernando Nardini da ESPN rumo à CazéTV pegou telespectadores de surpresa nesta semana. Contudo, nos bastidores da cobertura esportiva, o movimento não causou tanta estranheza assim, pelo contrário. O Lance! te explica um pouco da negociação envolvendo o experiente e competente narrador.

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Podcast e saída de Nardini da ESPN

Principal voz do tênis no canal, Nardini acabou afastado das transmissões do esporte na emissora, que conta com todos os Grand Slams. O motivo se deu por conta de discordâncias acerca do envolvimento do narrador com o "New Balls, Please", podcast criado pelo locutor junto com o ex-tenista Fernando Meligeni.

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Meligeni, que deixou a ESPN em 2025, afirmou publicamente que o afastamento de Nardini do tênis no canal foi um dos motivos para a saída do ex-atleta. Além disso, a ESPN perdeu os direitos de transmissão da La Liga, que tinha Nardini como um dos principais narradores. A NFL, outro produto que tinha o rosto do narrador, foi fragmentada entre vários canais.

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O narrador foi perdendo os principais produtos dos quais fazia parte na ESPN e aceitou a proposta da CazéTV, com significativo aumento salarial.

Nardini, João Fonseca e Meligeni no "New Balls, Please", no Rio Open (Foto: Reprodução)

CazéTV promete investimento forte no tênis

Desde o ano passado, a CazéTV tem apostado muitas fichas na cobertura do tênis, principal esporte do vasto portfólio de Fernando Nardini. Motivado pelo fenômeno João Fonseca, o canal de Casimiro Miguel, comprou os direitos da Copa Davis em 2025 e, neste ano, adquiriu os direitos do ATP Challenger.

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E não vai parar por aí. O Lance! apurou que a CazéTV tem negociações encaminhadas para comprar os direitos de transmissão dos torneios da WTA (Associação de Tênis Feminino). A emissora quer se consolidar e aposta no crescimento de promessas do tênis feminino, como Naná Silva e Victoria Barros.

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O canal de Casimiro, inclusive, criou um perfil nas redes sociais voltado apenas para o tênis, que já conta com quase 100 mil seguidores. Contudo, a versatilidade de Nardini aliada ao amplo catálogo esportivo da CazéTV, possibilita ao narrador participar de outras transmissões, como a Copa do Mundo.

E quem substitui Nardini na ESPN?

Nos últimos anos, a ESPN perdeu alguns de seus principais narradores para concorrentes, como foi o caso de Rômulo Mendonça, Everaldo Marques e Paulo Andrade. A empresa, no entanto, não foi ao mercado em busca de outros medalhões e preferiu elevar nomes da própria casa ao protagonismo, como Ari Aguiar, Rogério Vaughan e o próprio Fernando Nardini.

Com a saída de Nardini, a situação deve se repetir e nomes mais jovens da casa, como Renan do Couto, Fefux Ribeiro e Matheus Suman, devem ganhar mais oportunidades. A emissora, que detém grandes torneios como Premier League, Libertadores e Sul-Americana, também conta ainda com nomes experientes, como Luiz Carlos Largo e Cledi Oliveira.

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