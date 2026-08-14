Novo uniforme de clube do Brasileirão divide opiniões: 'Essa cor'
Grêmio anunciou nova terceira camisa
O Brasileirão ganhou uma novidade nesta sexta-feira (14). O Grêmio anunciou a mais nova terceira camisa do clube para a atual temporada do futebol brasileiro. A novidade viralizou rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores.
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A nova camisa busca resgatar memórias do clube gaúcho. O próprio anúncio do uniforme relembrou a história para divulgar a novidade da parceria entre o Tricolor e a patrocinadora New Balance, que buscar reunir o presente com o passado.
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O terceiro uniforme do Grêmio é predominantemente azul e carrega detalhes dourados, sendo que a gola é branca. Além disso, a camisa também carrega nos detalhes memórias do clube. Veja o anúncio e a repercussão abaixo:
A nova camisa III do Grêmio.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 14, 2026
Aprovada?
🎥 @Gremio pic.twitter.com/vN7QI4lFvg
essa cor ai nada haver com nós.— 𝙼𝚊𝚝𝚝𝚎𝚞𝚜 (@Wereszk) August 14, 2026
Faltando 4 meses pra acabar o ano os caras lançando camisa 3— Jeff🇾🇪 (@jeffcobus) August 14, 2026
To fazendo uma master liga com o grêmio— Davi (@oeliaskkkj) August 14, 2026
Vou usar mt slk linda demais
Muito linda— Capataz do Maior Do Sul (@gre88112) August 14, 2026
Nota 10
DÁ-LHE GRÊMIO MAIOR DO SUL 💙 🖤 🤍
bem bonita— conguitos (@conguitosffc) August 14, 2026
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Próximo jogo do Grêmio no Brasileirão
A equipe gaúcha volta a entrar em campo neste domingo (16) para enfretar o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Grêmio está na 14ª colocação do campeonato nacional.
Em 21 jogos disputados, a equipe do técnico Luís Castro somou apenas 25 pontos. Foram seis vitórias, sete empates e oito derrotas na temporada.
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