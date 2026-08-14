Novo uniforme de clube do Brasileirão divide opiniões: 'Essa cor' Grêmio anunciou nova terceira camisa

O Brasileirão ganhou uma novidade nesta sexta-feira (14). O Grêmio anunciou a mais nova terceira camisa do clube para a atual temporada do futebol brasileiro. A novidade viralizou rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores.

➡️ Por onde anda Gauchinho, ex-atacante de Grêmio e São Caetano?

A nova camisa busca resgatar memórias do clube gaúcho. O próprio anúncio do uniforme relembrou a história para divulgar a novidade da parceria entre o Tricolor e a patrocinadora New Balance, que buscar reunir o presente com o passado.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

O terceiro uniforme do Grêmio é predominantemente azul e carrega detalhes dourados, sendo que a gola é branca. Além disso, a camisa também carrega nos detalhes memórias do clube. Veja o anúncio e a repercussão abaixo:

A nova camisa III do Grêmio.



Aprovada?



🎥 @Gremio pic.twitter.com/vN7QI4lFvg — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 14, 2026

essa cor ai nada haver com nós. — 𝙼𝚊𝚝𝚝𝚎𝚞𝚜 (@Wereszk) August 14, 2026

Faltando 4 meses pra acabar o ano os caras lançando camisa 3 — Jeff🇾🇪 (@jeffcobus) August 14, 2026

To fazendo uma master liga com o grêmio



Vou usar mt slk linda demais — Davi (@oeliaskkkj) August 14, 2026

Muito linda



Nota 10



DÁ-LHE GRÊMIO MAIOR DO SUL 💙 🖤 🤍 — Capataz do Maior Do Sul (@gre88112) August 14, 2026

bem bonita — conguitos (@conguitosffc) August 14, 2026

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Próximo jogo do Grêmio no Brasileirão

A equipe gaúcha volta a entrar em campo neste domingo (16) para enfretar o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Grêmio está na 14ª colocação do campeonato nacional.

continua após a publicidade

Em 21 jogos disputados, a equipe do técnico Luís Castro somou apenas 25 pontos. Foram seis vitórias, sete empates e oito derrotas na temporada.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade