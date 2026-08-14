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Novo uniforme de clube do Brasileirão divide opiniões: 'Essa cor'

Grêmio anunciou nova terceira camisa

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 15:31
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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação)

O Brasileirão ganhou uma novidade nesta sexta-feira (14). O Grêmio anunciou a mais nova terceira camisa do clube para a atual temporada do futebol brasileiro. A novidade viralizou rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores.

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A nova camisa busca resgatar memórias do clube gaúcho. O próprio anúncio do uniforme relembrou a história para divulgar a novidade da parceria entre o Tricolor e a patrocinadora New Balance, que buscar reunir o presente com o passado.

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O terceiro uniforme do Grêmio é predominantemente azul e carrega detalhes dourados, sendo que a gola é branca. Além disso, a camisa também carrega nos detalhes memórias do clube. Veja o anúncio e a repercussão abaixo:

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Próximo jogo do Grêmio no Brasileirão

A equipe gaúcha volta a entrar em campo neste domingo (16) para enfretar o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Grêmio está na 14ª colocação do campeonato nacional.

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Em 21 jogos disputados, a equipe do técnico Luís Castro somou apenas 25 pontos. Foram seis vitórias, sete empates e oito derrotas na temporada.

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Novo uniforme do Grêmio para a temporada de 2026
Novo uniforme do Grêmio para a temporada de 2026 (Foto: Divulgação)
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