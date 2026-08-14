Nota oficial do Flamengo revolta torcedores: 'Lamentável'
Rubro-Negro soltou uma nota oficial agradecendo aos policiais militares do Mineirão
O empate entre Cruzeiro e Flamengo em 1 a 1, na última quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores teve como protagonista antes do jogo briga e correria nos arredores do estádio. Com a confusão, o clube Rubro-Negro soltou uma nota oficial que revoltou os torcedores.
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Torcedores rubro-negros se envolveram em uma confusão em uma das entradas do estádio e foram confrontados pela polícia. Nas imagens, policiais militares aparecem usando gás de pimenta para dispersar uma aglomeração de torcedores. No entanto, em resposta, o Flamengo usou a nota oficial para agradecer os trabalhos da policia do estado, o que revoltou os internautas.
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Veja a repercussão:
Eu venho a publico manifestar minha indignação, NOTA de Repudio— Farmi 13/45 (@farmixd) August 14, 2026
Que nota MERDA! Botou no * do torcedor! Lamentável!— Mengao.ia (@MengaoIA) August 14, 2026
A diretoria do Flamengo é uma merda!
Botou a culpa nos torcedores foi isso? Ou estou errado— Caderno de Esportes do Futebol (@newsmengo2022) August 14, 2026
o flamengo culpa a propria torcida pra passar pano pra organizaçao do estadio, no final das contas, o clube trata o torcedor visitante como se fosse um fardo— KingPanda (@kingpandabet) August 14, 2026
E vocês achando que ingresso caro era a única coisa contra a nossa torcida que essa diretoria de merda faz. Agora ela também agradece pq colocam nossa torcida em Currais para entrar no estádio e a Polícia local e funcionários do Mineirão baixam a porrada na torcida. Sensacional!!— Rccm 🔴⚫ (@Muniz_CRF_) August 14, 2026
Os caras agradecendo que a PM bateu na torcida kkkkkkkkk— adoçante (@adocantecomcal) August 14, 2026
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Confira a nota oficial na íntegra:
''O Flamengo reconhece e valoriza a presença de sua torcida em todos os jogos, no Maracanã e fora do Rio de Janeiro. A Nação acompanha o time por todo o país, e esse apoio é parte fundamental da força do clube.
O Flamengo entende que garantir uma experiência segura e organizada nos estádios é uma responsabilidade que envolve clubes, autoridades, organizadores e também a colaboração de todos os torcedores. Especialmente em partidas fora de casa, o clube reforça a importância de chegar com antecedência, observar as orientações de acesso e utilizar exclusivamente os portões e setores indicados para a torcida rubro-negra.
Na partida contra o Cruzeiro, realizada ontem, no Mineirão, foram registradas algumas intercorrências nos acessos destinados à torcida rubro-negra. Entre os fatores que contribuíram para essas situações estavam a chegada de parte do público muito próxima ao horário do jogo, a presença de pessoas sem ingresso e tentativas de acesso por portões diferentes dos indicados nos bilhetes.
Situações como essas dificultam a organização e o trabalho dos profissionais responsáveis pela segurança, além de provocarem transtornos que acabam afetando a grande maioria dos rubro-negros que comparece ao estádio para apoiar o Flamengo com tranquilidade.
O Flamengo agradece à Polícia Militar de Minas Gerais e aos demais órgãos públicos envolvidos pela atenção dispensada e pelo trabalho realizado durante a partida.
O clube seguirá em diálogo com as autoridades e organizadores para contribuir para que a Nação possa acompanhar o Flamengo em todo o Brasil com segurança e organização.''
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