Nota oficial do Flamengo revolta torcedores: 'Lamentável' Rubro-Negro soltou uma nota oficial agradecendo aos policiais militares do Mineirão

O empate entre Cruzeiro e Flamengo em 1 a 1, na última quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores teve como protagonista antes do jogo briga e correria nos arredores do estádio. Com a confusão, o clube Rubro-Negro soltou uma nota oficial que revoltou os torcedores.

➡️Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência

Torcedores rubro-negros se envolveram em uma confusão em uma das entradas do estádio e foram confrontados pela polícia. Nas imagens, policiais militares aparecem usando gás de pimenta para dispersar uma aglomeração de torcedores. No entanto, em resposta, o Flamengo usou a nota oficial para agradecer os trabalhos da policia do estado, o que revoltou os internautas.

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Veja a repercussão:

Eu venho a publico manifestar minha indignação, NOTA de Repudio — Farmi 13/45 (@farmixd) August 14, 2026

Que nota MERDA! Botou no * do torcedor! Lamentável!



A diretoria do Flamengo é uma merda! — Mengao.ia (@MengaoIA) August 14, 2026

Botou a culpa nos torcedores foi isso? Ou estou errado — Caderno de Esportes do Futebol (@newsmengo2022) August 14, 2026

o flamengo culpa a propria torcida pra passar pano pra organizaçao do estadio, no final das contas, o clube trata o torcedor visitante como se fosse um fardo — KingPanda (@kingpandabet) August 14, 2026

E vocês achando que ingresso caro era a única coisa contra a nossa torcida que essa diretoria de merda faz. Agora ela também agradece pq colocam nossa torcida em Currais para entrar no estádio e a Polícia local e funcionários do Mineirão baixam a porrada na torcida. Sensacional!! — Rccm 🔴⚫ (@Muniz_CRF_) August 14, 2026

Os caras agradecendo que a PM bateu na torcida kkkkkkkkk — adoçante (@adocantecomcal) August 14, 2026

Torcedores do Flamengo discutem com a polícia nos acessos do Mineirão, antes de duelo com o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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Confira a nota oficial na íntegra:

''O Flamengo reconhece e valoriza a presença de sua torcida em todos os jogos, no Maracanã e fora do Rio de Janeiro. A Nação acompanha o time por todo o país, e esse apoio é parte fundamental da força do clube.

O Flamengo entende que garantir uma experiência segura e organizada nos estádios é uma responsabilidade que envolve clubes, autoridades, organizadores e também a colaboração de todos os torcedores. Especialmente em partidas fora de casa, o clube reforça a importância de chegar com antecedência, observar as orientações de acesso e utilizar exclusivamente os portões e setores indicados para a torcida rubro-negra.

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Na partida contra o Cruzeiro, realizada ontem, no Mineirão, foram registradas algumas intercorrências nos acessos destinados à torcida rubro-negra. Entre os fatores que contribuíram para essas situações estavam a chegada de parte do público muito próxima ao horário do jogo, a presença de pessoas sem ingresso e tentativas de acesso por portões diferentes dos indicados nos bilhetes.

Situações como essas dificultam a organização e o trabalho dos profissionais responsáveis pela segurança, além de provocarem transtornos que acabam afetando a grande maioria dos rubro-negros que comparece ao estádio para apoiar o Flamengo com tranquilidade.

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O Flamengo agradece à Polícia Militar de Minas Gerais e aos demais órgãos públicos envolvidos pela atenção dispensada e pelo trabalho realizado durante a partida.

O clube seguirá em diálogo com as autoridades e organizadores para contribuir para que a Nação possa acompanhar o Flamengo em todo o Brasil com segurança e organização.''

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