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Certezas rasga o verbo e define objetivo do Botafogo após goleada

Glorioso perdeu para o Cienciano por 6 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 07:30
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pedro certezas
Pedro Certezas desabafou após vexame do Botafogo (Foto: Reprodução)

O influenciador Pedro Certezas rasgou o verbo depois da goleada sofrida pelo Botafogo na Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (13), o Glorioso perdeu para o Cienciano por 6 a 1, em jogo válido pelas oitavas de final do torneio internacional.

Depois da partida, o botafoguense fanático Certezas classificou a goleada como "vergonha histórica" e afirmou que o objetivo do clube é não ser rebaixado em 2026.

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- Vergonha histórica, vexame, várzea, nojo. não tem altitude, não tem desculpa, é piada mesmo. Pelo menos serve pra gente lembrar do único objetivo do Botafogo em 2026: os 45 pontos no Brasileiro. faltam 15. o que vier além disso é lucro. ponto - escreveu Certezas no "X".

Jogadores do Botafogo lamentam goleada sofrida para o Cenciano na Sul-Americana
Jogadores do Botafogo lamentam goleada sofrida para o Cenciano na Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

Como foi o jogo entre Botafogo e Cienciano

O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.

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Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.

Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.

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Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar... Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.

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No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.

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