Flamengo lidera ranking de público do Brasileirão e se aproxima de R$ 40 milhões em bilheteria Rubro-Negro aumenta vantagem para o segundo colocado com maior público da 22ª rodada

O Flamengo superou a marca de 600 mil torcedores como mandante no Campeonato Brasileiro de 2026. Após dez partidas no Maracanã, o Rubro-Negro levou 609.844 pessoas ao estádio, com média de 60.984 por jogo, e arrecadou R$ 34,7 milhões em bilheteria.

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Os dados foram levantados pela Press FC. No último domingo (9), o Mais querido registrou o maior público da 22ª rodada do Brasileirão. 58.226 torcedores acompanharam a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã. A partida também teve a maior renda do fim de semana, com R$ 4,68 milhões.

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Com os números, o Flamengo lidera o ranking de público como mandante na Série A. O Cruzeiro aparece na segunda colocação, com cerca de 471 mil torcedores em seus jogos em casa.

O ticket médio do Rubro-Negro nas dez partidas é de R$ 56,88. A presença do público também amplia o espaço para ações de hospitalidade e serviços voltados aos torcedores no Maracanã.

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— Os números do Flamengo são impressionantes e demonstram a força da sua torcida. Para equipes com uma demanda como essa, a hospitalidade esportiva cria novas possibilidades de relacionamento com o público e também de geração de valor a partir da experiência. Já realizamos esse serviço junto ao clube desde o ano passado e o número de flamenguistas que atendemos tem crescido a cada jogo. Ou seja, há uma crescente na busca por conveniência e conforto entre os torcedores e o Flamengo é uma representação real desse movimento — afirma o gerente geral da Absolut Sport no Brasil, Joaquim Lo Prete.

Credenciada pelo Flamengo desde 2025 e parceira da Conmebol há cinco anos, a Absolut Sport oferece pacotes que podem incluir ingressos em espaços premium, transporte de ida e volta a partir de hotéis do Rio de Janeiro, estacionamento no complexo do estádio, atendimento bilíngue e suporte presencial durante a partida.

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Jogadores do Flamengo durante duelo com o Vitória ano Maracanã (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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