Cienciano goleia Botafogo e provoca nas redes: 'Baile' Jogo de volta será na próxima quinta-feira (20)

Na noite da última quinta-feira (13), o Botafogo foi derrotado pelo Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. O jogo terminou com o placar de 6 a 1 para o clube mandante. Com a vitória, o time peruano usou as redes sociais para provocar o Fogão.

O confronto foi válido pela ida das oitavas de final da Libertadores. Em uma missão difícil, o Botafogo receberá o Cienciano no Nilton Santos na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em busca de uma remontada histórica.

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Provocação do Cienciano ao Botafogo após goleada

Tradução: Como somente nós sabemos fazer!

Tradução: Baile inesquecível.

Como foi o confronto em Cusco

O Botafogo teve uma atuação para esquecer em Cusco e não viu a cor da bola no primeiro tempo. Modificado na escalação e taticamente, o Glorioso ficou muito exposto nas jogadas pelos lados e sofreu com falhas de marcação, enquanto os donos da casa se sobressaíram fisicamente.

Antes dos 30 minutos, o Cienciano já vencia por 3 a 0, com dois gols de Succar e um de Bandiera. Aos 34 minutos, Martinich acertou um lindo chute de longa distância no ângulo esquerdo de Warleson, que não conseguiu chegar à bola. Com enorme pressão no Estádio Garcilaso de la Vega, o time peruano foi para o intervalo goleando por 4 a 0.

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➡️Certezas rasga o verbo e define objetivo do Botafogo após goleada

Logo no início do segundo tempo, Matheus Martins marcou um golaço de falta e deu esperança ao Botafogo, mas a equipe não conseguiu reagir. Aos 13 minutos, Bandiera voltou a balançar as redes e ampliou a vantagem do Cienciano.

A pressão peruana persistiu e, apesar do tempo para tentar organizar a equipe, o Cienciano chegou ao sexto gol com Succar, que completou seu hat-trick e foi o destaque da partida. Nos minutos finais, Edenilson ainda teve um gol anulado, mas não evitou a goleada por 6 a 1. O resultado marcou uma das maiores derrotas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.

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