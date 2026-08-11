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CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Duelos de ida serão disputados entre os dias 25 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta acontecem entre 1º e 3 de setembro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 20:43
Atualizado há 1 minutos
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (11) as datas, os locais e os horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2026. A fase terá três confrontos estaduais e terá os duelos de ida entre os dias 25 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputados entre 1º e 3 de setembro.

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A primeira partida das quartas será entre Cruzeiro e Atlético-MG. O duelo está marcado para 25 de agosto, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto de volta acontece em 1º de setembro, no mesmo horário, na Arena MRV.

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No dia 26 de agosto, o Vasco recebe o Vitória, às 21h30, em São Januário. No mesmo horário, Palmeiras e Santos se enfrentam no Nubank Parque, em São Paulo. As partidas de volta serão realizadas em 2 de setembro. Vitória e Vasco jogam no Barradão, em Salvador, enquanto Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro. Os dois jogos começam às 21h30.

A última série das quartas de final da Copa do Brasil reúne Grêmio e Internacional. O primeiro Gre-Nal será disputado em 27 de agosto, às 20h, no Beira-Rio. A volta está marcada para 3 de setembro, também às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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➡️ ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Confira a tabela das quartas de final da Copa do Brasil

Jogos de ida

25/08 — 21h: Cruzeiro x Atlético-MG — Mineirão
26/08 — 21h30: Vasco x Vitória — São Januário
26/08 — 21h30: Palmeiras x Santos — Nubank Parque
27/08 — 20h: Internacional x Grêmio — Beira-Rio

Jogos de volta

01/09 — 21h: Atlético-MG x Cruzeiro — Arena MRV
02/09 — 21h30: Vitória x Vasco — Barradão
02/09 — 21h30: Santos x Palmeiras — Vila Belmiro
03/09 — 20h: Grêmio x Internacional — Arena do Grêmio

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