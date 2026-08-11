CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil Duelos de ida serão disputados entre os dias 25 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta acontecem entre 1º e 3 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (11) as datas, os locais e os horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2026. A fase terá três confrontos estaduais e terá os duelos de ida entre os dias 25 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputados entre 1º e 3 de setembro.

🏆 Simule as quartas de final da Copa do Brasil e descubra o caminho até a final!

A primeira partida das quartas será entre Cruzeiro e Atlético-MG. O duelo está marcado para 25 de agosto, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto de volta acontece em 1º de setembro, no mesmo horário, na Arena MRV.

continua após a publicidade

No dia 26 de agosto, o Vasco recebe o Vitória, às 21h30, em São Januário. No mesmo horário, Palmeiras e Santos se enfrentam no Nubank Parque, em São Paulo. As partidas de volta serão realizadas em 2 de setembro. Vitória e Vasco jogam no Barradão, em Salvador, enquanto Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro. Os dois jogos começam às 21h30.

A última série das quartas de final da Copa do Brasil reúne Grêmio e Internacional. O primeiro Gre-Nal será disputado em 27 de agosto, às 20h, no Beira-Rio. A volta está marcada para 3 de setembro, também às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Confira a tabela das quartas de final da Copa do Brasil

Jogos de ida

25/08 — 21h: Cruzeiro x Atlético-MG — Mineirão

26/08 — 21h30: Vasco x Vitória — São Januário

26/08 — 21h30: Palmeiras x Santos — Nubank Parque

27/08 — 20h: Internacional x Grêmio — Beira-Rio

Jogos de volta

01/09 — 21h: Atlético-MG x Cruzeiro — Arena MRV

02/09 — 21h30: Vitória x Vasco — Barradão

02/09 — 21h30: Santos x Palmeiras — Vila Belmiro

03/09 — 20h: Grêmio x Internacional — Arena do Grêmio

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Troféu da Cop aod Brasil (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.