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Neto crava quedas de Flamengo e Palmeiras na Libertadores

Clubes empataram seus respectivos jogos de ida nas oitavas da Libertadores

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/08/2026 09:45
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Bruno Henrique em Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Bruno Henrique em Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Em uma quarta-feira digna de mata-mata da Libertadores, Flamengo e Palmeiras empataram por 1 a 1 em seus respectivos duelos (Cruzeiro e Cerro Porteño). A equipe carioca ficou atrás no placar, mas buscou o empate com Paquetá aos 67 minutos. O clube Alviverde sofreu o empate nos acréscimos da segunda etapa.

Durante uma transmissão na Rádio Craque Neto, o ex-jogador Neto afirmou que o Flamengo será eliminado pelo Cruzeiro e o Palmeiras perderá para o Cerro Porteño na partida de volta.

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Neto projeta futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores (Foto: Reprodução/Youtube)
Neto projeta futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores (Foto: Reprodução/Youtube)

Flamengo e Palmeiras fora das quartas da Libertadores?

De acordo com Craque Neto, o líder do Brasileirão, Palmeiras, será eliminado pelo clube paraguaio fora de casa. Enquanto o Cruzeiro vencerá o Flamengo no Maracanã, diante da torcida rubro-negra:

- Se o Corinthians passar das oitavas de final contra o Rosario, vai buscar o título, mas, para isso, precisa do Yuri Alberto. E se o Memphis voltar, a gente fica muito mais forte. O Palmeiras, para mim, está fora contra o Cerro Porteño, e o Cruzeiro ganha do Flamengo no Maracanã - disse o ex-jogador.

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Compromissos importantes antes de confronto decisivo

O primeiro colocado no Campeonato Brasileiro terá duelo no sábado (15), quando enfrenta o quarto colocado, Fluminense, no Nubank Parque, às 16h30 (de Brasília). O clube carioca demitiu recentemente Luis Zubeldía e contará com o comando técnico de Marcão, auxiliar técnico fixo do time.

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Por outro lado, o Flamengo, que soma 42 pontos e está a seis do Palmeiras no Brasileirão, enfrentará o Mirassol fora de casa no domingo (16) às 18h30 (de Brasília). O Rubro-Negro vem de triunfo sobre o Vitória por 2 a 0 no Maracanã e busca manter o ritmo para alcançar o líder da competição.

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