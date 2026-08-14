Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MG
Jogador assina contrato até 2029 com Atlético-MG
Por meio das redes sociais, o Atlético anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do volante Fred. O jogador é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube mineiro. A chegada do volante movimentou diversos internautas e torcedores.
No anúncio oficial, o Atlético fez referência à longa negociação com Fred. O clube publicou um vídeo que faz alusão a um capítulo de novela, em tom descontraído, devido aos meses de negociações e às diversas tentativas de contratação do volante.
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Comemoração dos torcedores com chegada de Fred ao Atlético
Chegada do volante ao Galo
Fred teve o caminho livre para acertar com o Galo após rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, na quinta-feira (13). O volante assinará um vínculo de três temporadas e meia com o Atlético, válido até o fim de 2029.
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Para conseguir a rescisão de Fred com o clube turco e a liberação do jogador, o Galo pagará uma compensação financeira de 2,5 milhões de euros. O valor fixo da negociação é de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, além de 500 mil euros, aproximadamente R$ 3 milhões, em bônus por metas atingidas.
A chegada de Fred encerra uma negociação que se arrastou por meses. O Atlético tentava desde o início do ano alcançar um acordo para contratar o jogador. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, o volante era um "sonho antigo" da diretoria e, nesta sexta-feira, o desejo foi concretizado.
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