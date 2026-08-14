Torcida do Botafogo aponta culpado por vexame na Sula: 'Parabéns' Glorioso foi goleado pelo Cienciano na noite desta quinta-feira (13)

O Botafogo foi goleado pelo Cieniano por 6 a 1, na noite desta quinta-feira (13), no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Nas redes sociais, o técnico Franclim Carvalho foi apontado por torcedores como grande responsável pela goleada sofrida.

Succar (3x), Neri Bandiera (2x) e Marcos Martinich fizeram os gols da goleada do time peruano na altitude de 3500m de Cusco. Matheus Martins descontou de falta para o Botafogo, mas não evitou a derrota acachapante.

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➡️Torcida do Botafogo manda recado a Franclim após vexame histórico

Nas redes sociais, o português Franclim Carvalho foi apontado por muito torcedores como culpado pela vergonha. Veja os comentários abaixo:

Franclim Carvalho em ação em Cienciano x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja comentários sobre o português

Como foi o jogo entre Botafogo e Cienciano

O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.

Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.

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Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.

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Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar... Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.

No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.