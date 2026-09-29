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NFL Rio Game: transmissão multiplataforma da Globo atinge 21,4 milhões

Partida foi realizada no último domingo (27)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 16:24
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Mosaico no jogo entre Ravens e Cowboys no Maracanã
Cowboys e Ravens se enfrentaram no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A transmissão do NFL Rio Game realizada pela Globo no domingo (27), com a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã, alcançou 21,4 milhões de pessoas em suas plataformas (TV Globo, sportv, Ge TV e Multishow), segundo dados consolidados do Ibope.

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A cobertura atraiu 4,9 milhões de telespectadores que não haviam assistido a nenhum desses canais no domingo anterior. Em comparação com a média das faixas nos quatro domingos anteriores, o alcance cresceu 4% entre as mulheres e 8% no público de 35 a 49 anos.

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Cowboys Ravens se enfrentando
Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram no maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Desempenho no sportv e na Ge TV

O sportv liderou a TV por assinatura durante o jogo, com audiência 58% superior à do segundo colocado no horário. Foi a maior audiência do futebol americano na Pay TV no Brasil na história, excluindo o Super Bowl. A exibição exclusiva na TV fechada registrou alta de 5% em relação ao evento do ano passado (que teve duas transmissões) e mais que dobrou o resultado do confronto de 2024 (que não foi exibido pelo canal).

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Na Ge TV, a exibição teve crescimento de 73% em relação ao jogo de São Paulo no ano passado. Segundo o YouTube Analytics, a transmissão do jogo de domingo somou 3,1 milhões de visualizações e um aumento de 94% em usuários simultâneos em relação ao jogo disputado no Brasil em 2025.

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Audiência na TV aberta e redes sociais

A TV Globo exibiu o compacto da partida entre 23h45 e 0h35. Em São Paulo, marcou 7 pontos de audiência e 21% de participação, alta de 17% em relação à média da faixa horária nos quatro domingos anteriores. No Rio de Janeiro, o compacto registrou 8 pontos e 24% de participação.

Nas redes sociais, as visualizações de vídeo no ecossistema Globo cresceram 50% em comparação ao NFL São Paulo Game 2025. O grupo concentrou 38% das menções espontâneas sobre o evento no período.

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