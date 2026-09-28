A emoção de escutar o hino nacional brasileiro durante o NFL Rio Game foi sentida não só nas arquibancadas do Maracanã, como também no gramado. O desconhecimento da língua portuguesa e da letra não atrapalhou os jogadores do Baltimore Ravens, que foram compensados pela atmosfera construída no momento em que o estádio acompanhou o cantor Péricles em uníssono.

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Dos vencedores do primeiro jogo de NFL realizado em solo carioca, nomes como Zay Flowers e Lajohntay Wester pareciam encantados com o hino, como foi mostrado na transmissão antes do jogo. Do outro lado, Dak Prescott, o quarterback do Dallas Cowboys, pôde ser visto demonstrando empolgação no telão do Maracanã.

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Mas, sem dúvidas, a experiência foi diferente para Kyle Hamilton. O safety dos Ravens enalteceu a oportunidade de disputar em uma partida da liga fora dos Estados Unidos, além de ter brincado com o fato de ter tentado acompanhar a dança feita durante a cerimônia.

— Eu tenho que aprender o hino nacional brasileiro. Foi louco. Eu tentei fazer a dança, não funcionou. Ouvir o hino nacional coloca as coisas em perspectiva: é uma oportunidade única na vida. Nós estamos jogando na National Football League, em um hemisfério e país diferentes. Foi incrível.

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O carinho pelo Brasil é ainda maior por parte de Zay Flowers, que já esteve no país anteriormente a lazer. O wide receiver dos Ravens comentou sobre a possibilidade de se mudar para cá no futuro.

— O Brasil é provavelmente o meu lugar favorito onde já passei férias ou apenas curti a vida. E, provavelmente, um dos meus lugares favoritos onde já joguei até agora. Então, com certeza vou voltar, 100% de certeza. Posso até acabar morando aqui.

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Ravens vencem Cowboys em final emocionante no Maracanã

Lamar Jackson no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Neste domingo (27), o Maracanã recebeu pela primeira vez uma partida da NFL no Rio de Janeiro. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram pela terceira rodada da temporada regular da liga, em um duelo que levou 72.792 torcedores ao estádio. O público foi o maior registrado no Maracanã em 2026. No último segundo, os Ravens saíram vencedores por 34 a 31. É a primeira vez que um time visitante vence uma partida no Brasil.