Ravens vencem Cowboys em primeira partida da NFL no Maracanã

Neste domingo (27), o Maracanã recebeu pela primeira vez uma partida da NFL no Rio de Janeiro. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram pela terceira rodada da temporada regular da liga, em um duelo que levou 72.792 torcedores ao estádio. O público foi o maior registrado no Maracanã em 2026. No último segundo, os Ravens saíram vencedores por 34 a 31. É a primeira vez que um time visitante vence uma partida no Brasil.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, os Cowboys começaram com tudo e abriram 10 a 0 após pararem o ataque dos Ravens ainda no campo de defesa. Porém, o time de Baltimore reagiu e, antes do intervalo, virou para 17 a 13, com Lamar Jackson comandando o ataque da equipe.

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Após o intervalo, Dallas voltou a ser superior e, ao aproveitar erros em quartas descidas dos Ravens, além de uma grande atuação de Dak Prescott, retomaram a ponta no placar para 28 a 24.

Nos minutos finais, Lamar Jackson liderou os Ravens ao ataque novamente e encontrou Matt Hibner na endzone para anotar o touchdown e virar o jogo para 31 a 28.

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Os Cowboys não desistiram e voltaram ao ataque em busca da virada. Após interferência de passe de Nate Wiggns em CeeDee Lamb, Dallas ficou perto da endzone, mas não aproveitaram e o jogo ficou empatado em 31 a 31. No último segundo, um field goal de 56 jardas deu a vitória aos Ravens por 34 a 31.

Dallas Cowboys x Baltimore Ravens no Maracanã pela NFL (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Maracanã vira palco de festa para a NFL

Além da partida, o NFL Rio Game transformou o Maracanã em um grande evento de entretenimento. A programação contou com ativações oficiais da liga e apresentação da escola de samba São Clemente.

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Antes do início do confronto, as cheerleaders do Dallas Cowboys, mandante da partida, fizeram uma apresentação para o público. O cantor Péricles ficou responsável pela interpretação do Hino Nacional Brasileiro, enquanto Kandace Lindsey cantou o hino dos Estados Unidos.

O evento também teve a presença de diversas personalidades. Neymar, Guga Kuerten, José Aldo, Pedro Scooby, Bruna Biancardi, Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca, João Gomes, Seu Jorge e outros convidados acompanharam a partida no estádio.

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Entre os atletas presentes estavam Arthur Melo, do Santos, Jorginho, do Flamengo, e Caio Bonfim, medalhista olímpico na marcha atlética.

➡️ Confusão com lugares no Maracanã marca partida da NFL

Pedro Sampaio e Ricky Martin agitam o intervalo

O entretenimento continuou durante o intervalo da partida. O palco do Maracanã recebeu Pedro Sampaio e Ricky Martin para o tradicional show de halftime da NFL.

O DJ e produtor brasileiro colocou o público para dançar, enquanto o cantor porto-riquenho apresentou seus sucessos. As cheerleaders dos Cowboys também participaram da apresentação e dançaram ao lado de Pedro Sampaio ao som de "Jetski".

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Bandeiras gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Confusão com lugares marcados

Apesar da grande festa, o evento também foi marcado por reclamações de torcedores sobre a organização dos assentos. O NFL Rio Game foi comercializado com lugares marcados, permitindo que os torcedores escolhessem setor, fileira e número da cadeira. Durante a partida, porém, houve relatos de dificuldades para encontrar os assentos e de falta de fiscalização sobre a ocupação dos lugares.

Torcedores afirmaram que, em determinados momentos, o acesso entre diferentes áreas do estádio ficou livre e que não havia orientação suficiente dos seguranças para que o público ocupasse exatamente os assentos indicados nos ingressos.

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A situação provocou uma movimentação nas arquibancadas, com torcedores precisando trocar de lugar após encontrarem outras pessoas ocupando os assentos indicados em seus ingressos. A confusão chegou a se estender até o fim do primeiro quarto, segundo relatos ouvidos pelo Lance!.