Gramado do Maracanã começa a ser trocado após críticas e jogo da NFL

O Maracanã deu início, nesta segunda-feira (28), ao processo de troca do gramado do estádio. O procedimento começa poucas horas após o término do jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL, e se dá em meio às inúmeras críticas ao estado do campo nos últimos dias.

A primeira etapa a ser aplicada no Maracanã consiste na raspagem do campo para a retirada do gramado atual. Em seguida, serão instalados novos rolos de grama da Bermuda Celebration. O estádio afirmou que o campo estará pronto para o retorno do futebol brasileiro dentro do prazo necessário. Confira o comunicado:

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O primeiro compromisso no estádio após a reforma está marcado para 8 de outubro, quando o Fluminense recebe o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Grama Bermuda Celebration

A Grama Bermuda Celebration é uma variedade de alta performance amplamente utilizada em grandes estádios e campos de golfe devido à sua excepcional resistência ao pisoteio e rápida capacidade de regeneração. Com folhas de textura fina e uma coloração verde-azulada intensa, essa grama se adapta perfeitamente ao clima tropical, tolerando bem o calor e a seca, embora exija pleno sol e manutenções frequentes com cortes baixos para manter sua alta densidade e tapete uniforme.

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Gramado do Maracanã vira alvo de fortes críticas

A qualidade do gramado do Maracanã já vinha gerando reações negativas muito antes do jogo da NFL. Jogadores do Flamengo, clube que administra o estádio junto ao Fluminense, vinham constantemente criticando o gramado. Após o empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle pela Libertadores, o goleiro Rossi e o meia Arrascaeta foram contundentes em suas críticas.

— O campo está cada vez pior, cada vez mais difícil de controlar a bola. Não podemos permitir, com o time que a gente tem, ter um gramado desse", disse Arrascaeta. Rossi foi no mesmo tom:

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— Nem preciso falar do campo, todo mundo está vendo. Do jeito que a gente joga, é inacreditável a gente contar com um campo assim. Não sei quem é o responsável, mas é algo inacreditável. As duas áreas estão ruins para caralho — complementou o goleiro.