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Mauro Cezar dispara sobre Data Fifa, e usa Arrascaeta de exemplo

Jornalista criticou diretamente o posicionamento de clubes sobre Data Fifa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/09/2026 12:44
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mauro Cezar debate sobre inúmeras lesões durante Data Fifa (Foto: Reprodução)
Mauro Cezar debate sobre inúmeras lesões durante Data Fifa (Foto: Reprodução)

A lesão de Arrascaeta durante o amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul reacendeu o debate sobre o calendário de seleções. No Posse de Bola, do UOL, Mauro Cezar Pereira criticou o excesso de partidas durante a Data Fifa e classificou a sequência de compromissos das seleções como uma "vergonha". O meia do Flamengo fraturou o punho esquerdo na vitória uruguaia por 4 a 1, em Seul, e precisará passar por cirurgia.

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Além de Arrascaeta, veja outros jogadores lesionados na Data Fifa

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Arrascaeta se machucou aos 32 minutos do segundo tempo, quando caiu sozinho e apoiou a mão esquerda no gramado. Naquele momento, o Uruguai vencia por 4 a 0. O camisa 10 havia marcado um gol e dado assistência na partida antes de deixar o campo.

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Arrascaeta serve como exemplo negativo para Mauro

De acordo com o jornalista Mauro Cezar, a realização de amistosos durante a Data Fifa gera prejuízos técnicos e financeiros aos clubes, que permanecem responsáveis pelos salários dos jogadores quando eles se lesionam a serviço das seleções.

— Eu acho o seguinte: a Data Fifa é uma vergonha, essa quantidade de jogos. Acho impressionante a subserviência dos clubes. Os clubes deveriam começar a questionar os jogadores também. Por exemplo, o que acrescenta para o Arrascaeta jogar essa partida aí, mequetrefe, contra a Coreia? Nada. Fosse um jogo de eliminatória, ok. Agora esses amistosos são uma vergonha - afirmou Mauro Cezar Pereira.

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Mauro Cezar também afirmou ter levantado uma lista de jogadores que sofreram lesões durante a atual Data Fifa. O comentarista citou Kylian Mbappé, do Real Madrid, entre os atletas que precisaram ser afastados e questionou o impacto dos problemas físicos nos clubes:

— Dezesseis jogadores machucados, gente. Em alguns dias. De diferentes seleções. O Mbappé está machucado. O Real Madrid vai ficar sem o Mbappé de repente, um ou dois jogos. Tem cabimento isso? Faz sentido isso agora? — questionou.

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Flamengo confirmou a lesão do camisa 10 (Foto: Divulgação/Uruguay)
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