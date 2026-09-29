Felipe Melo é sincero sobre Bola de Ouro entre Raphinha e Messi

Felipe Melo foi direto ao ser questionado sobre quem deveria conquistar a Bola de Ouro. Durante participação no Olé Summit 2026, o ex-jogador comparou nomes como Raphinha, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, mas apontou Lionel Messi como seu candidato ao prêmio.

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— Eu poderia dizer Raphinha, que fez uma boa temporada com o Barcelona. Mas o Brasil não se firmou na Copa do Mundo. Poderia dizer Mbappé, que faz muitos gols, mas não ganhou nada com o Real Madrid. Da Espanha poderia ser Lamine Yamal, que não teve uma Copa como a que Messi teve — afirmou.

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Na avaliação de Felipe Melo, o desempenho de Messi com a Argentina na Copa do Mundo pesa na escolha. O ex-volante também destacou a temporada do craque na Major League Soccer (MLS).

— Para mim, ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo e fez uma ótima temporada na MLS — completou.

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Lionel Messi comemorando gol de falta em Columbus Crew e Inter Miami (Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Felipe Melo critica Mbappé

Além de falar sobre a Bola de Ouro, Felipe Melo comentou as declarações de Mbappé sobre o futebol sul-americano. O francês havia afirmado anteriormente que o nível do futebol da América do Sul estava abaixo do europeu.

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O ex-jogador brasileiro não poupou críticas ao atacante francês e resgatou uma frase de Messi que ficou marcada após um episódio envolvendo o argentino e o próprio Mbappé.

— Mbappé, na época, não pensou antes de falar. Cai muito bem nele a frase do Messi: 'O que você está olhando, idiota?' — disse Felipe Melo.

O brasileiro também citou a derrota da França para a Argentina na final da Copa do Mundo e comparou o desempenho de Mbappé com o da Espanha no Mundial mais recente.

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— Falou coisas sem saber e, no final, perdeu a final contra a Argentina. E, nesta Copa, a Espanha deu um banho nele — afirmou.

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— Ele não sabe do que está falando. Se perguntarem agora, vai dizer que o futebol sul-americano é forte. Sem dúvidas — completou.

A participação no Olé Summit 2026 também serviu para Felipe Melo falar sobre o futuro no futebol. Aposentado dos gramados, o ex-jogador revelou que pretende seguir carreira como treinador e fez uma promessa ambiciosa.

— Eu prometi à minha família e sei que vou fazer: vou ganhar a Champions, a Libertadores e o Mundial como treinador — declarou.

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