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Exclusivo: Torcedor paga R$ 2 mil por 'assento fantasma' no NFL Rio

Torcedor viajou de Nova York ao Rio para assistir Ravens x Cowboys com a família, mas descobriu que o assento comprado não existia

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 13:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Assento inexistente no NFL Rio Game
Assento inexistente no NFL Rio Game (Foto: Acervo Pessoal)

A confusão envolvendo os assentos durante o NFL Rio Game ganhou um novo capítulo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o torcedor Nikolas Iubel contou que viajou de Nova York ao Rio de Janeiro para acompanhar Dallas Cowboys x Baltimore Ravens ao lado da família, mas acabou separado dos acompanhantes após descobrir que o assento comprado por mais de R$ 2 mil simplesmente não existia no Maracanã.

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Nikolas estava acompanhado do marido, da cunhada e do parceiro dela. Os quatro haviam comprado lugares juntos na fila A do setor 309, nos assentos 4, 5, 6 e 7. Quando chegaram ao local, porém, encontraram apenas os números 5, 6 e 7.

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Inicialmente, Nikolas acreditou que outro torcedor estivesse ocupando seu lugar. Ao conversar com o espectador, percebeu que ele estava sentado corretamente no assento 3. O problema era outro: o número 4 não existia naquela fileira.

— Quando ele se levantou e me mostrou o número do assento dele, vi que ele tinha razão e realmente não havia um assento 4. Na fila A do setor 309, há assentos 1, 2, 3, 5, 6, 7, mas não há um assento 4. No entanto, a Ticketmaster Brasil vendeu esse assento 4 para mim — relatou.

Ingresso NFL Rio Game
Ingresso comprado para o NFL Rio Game

De Nova York ao Rio para viver o jogo da NFL com a família

O problema ganhou um peso ainda maior para Nikolas porque a viagem tinha um significado especial. Morador de Nova York, ele foi ao Rio justamente para proporcionar aos familiares uma experiência que não poderia ser repetida facilmente: assistir juntos a um jogo dos Ravens no Brasil. O marido de Nikolas é americano, natural de Baltimore, e torcedor da equipe desde a fundação da franquia, em 1996. A ideia era acompanhar a partida lado a lado, conversar durante o jogo e compartilhar a experiência no Maracanã.

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— Eu não viajei de Nova York ao Rio para assistir sozinho a uma partida de futebol americano. Eu fui pela experiência de trazer meus familiares americanos ao Brasil e assistir um jogo de futebol americano aqui, no meu país, ao lado deles, conversando, compartilhando impressões, torcendo juntos!

Sem conseguir ocupar o lugar comprado, Nikolas procurou funcionários no estádio. Segundo ele, uma supervisora ofereceu outro ingresso, mas condicionou a troca à assinatura de um termo de realocação que, conforme seu relato, previa que o novo assento seria considerado equivalente ao original e isentava a Ticketmaster de responsabilidade. O torcedor não aceitou a condição.

Acordo de realocação de assento da Ticketmaster
Acordo de realocação de assento da Ticketmaster

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Com a ajuda de outros espectadores, encontrou um lugar algumas fileiras atrás da família. O assento, porém, não fazia parte do grupo que havia comprado originalmente e ainda gerava insegurança sobre a possibilidade de aparecer outro torcedor com o mesmo lugar.

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— Nem ir ao banheiro eu fui durante todo o jogo com medo de perder esse lugar improvisado longe do meu marido e da minha família.

Nikolas afirma que só conseguiu encontrar esse lugar aproximadamente na metade do primeiro quarto. A partir dali, passou o restante da partida separado dos familiares.

— Passei a partida inteira tenso, frustrado e separado do meu grupo. Enquanto os outros três ao menos puderam viver o jogo juntos, eu fiquei sozinho tentando apenas garantir que não perderia também o assento que havia encontrado por conta própria.

"Uma experiência específica, rara e irrepetível"

Para Nikolas, o prejuízo não ficou restrito ao lugar onde assistiu à partida. O que mais o incomodou foi perder justamente a experiência que motivou a viagem ao Brasil.

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— Nós viajamos até o Rio para esse jogo, e ninguém sabe quando, ou se, os Ravens voltarão a jogar aqui algum dia. Então não se trata apenas do valor de um ingresso ou de ter tido uma visão diferente do campo. O que se perdeu foi uma experiência específica, rara e irrepetível que deveria ter sido vivida em conjunto com a minha família.

Segundo o torcedor, a situação também impediu que ele aproveitasse momentos importantes da partida.

— Para ser sincero, não consegui aproveitar praticamente nada, nem mesmo o final emocionante.

Outros torcedores também relataram problemas

Nikolas afirma que encontrou outro espectador com uma situação semelhante durante o jogo. Segundo ele, um torcedor na fila B do setor 311 também teria recebido um ingresso para um assento que não existia. Nesse caso, a numeração da fila terminaria no 43, enquanto o ingresso indicaria o número 44. O espectador, de acordo com o relato, precisou acompanhar a partida sentado na escada para permanecer próximo da pessoa que o acompanhava.

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