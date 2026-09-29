Governo de Minas destina R$ 32 milhões a Atlético, Cruzeiro e América após proibição das bets

O Governo de Minas se reuniu, na manhã desta terça-feira (29/9), com representantes de Atlético, Cruzeiro e América para discutir os impactos da proibição das casas de apostas e dos cassinos online. Como medida de apoio aos clubes diante da possível perda dos patrocínios do setor, o Estado anunciou um suporte financeiro de R$ 32 milhões.

O anúncio foi feito pelo governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição. Atlético e Cruzeiro receberão R$ 15 milhões cada, enquanto o América terá direito a R$ 2 milhões. Segundo o governo, os pagamentos serão imediatos.

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— Quero dizer que é um ato de responsabilidade com o futebol de Minas Gerais e com as nossas torcidas. Esses contratos serão assinados ao longo dos próximos dias, mas o compromisso já está firmado no valor de R$ 32 milhões — afirmou Mateus Simões.

O governo também informou que pretende negociar um auxílio com outros dois clubes do estado: o Athletic, de São João del-Rei, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Uberlândia, que disputará a Série C em 2027.

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O suporte financeiro será viabilizado por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Em contrapartida, as marcas das empresas serão estampadas nos uniformes dos clubes beneficiados. O espaço que será utilizado nas camisas ainda será definido.

Na reunião desta terça-feira, o Atlético foi representado pelo empresário Renato Salvador, um dos acionistas da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Pelo América, participou Marcus Salum, coordenador de venda da SAF. Já o Cruzeiro teve como representante Pedro Lourenço, o Pedrinho, acionista majoritário da SAF.

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Patrocínios das bets nos clubes mineiros

O Atlético tem atualmente a H2Bet como patrocinadora máster. O contrato com a empresa foi firmado em janeiro de 2025 e tem validade até dezembro de 2027. Pelo acordo, o clube recebe R$ 60 milhões por temporada.

O Cruzeiro, por sua vez, é patrocinado pela Betnacional. O vínculo é válido até o fim da atual temporada e envolve valores na casa dos R$ 43 milhões por ano. Já o América tem a Betbra como patrocinadora.

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