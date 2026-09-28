Thiago Silva demonstra preocupação com gramado do Maracanã durante jogo da NFL: 'Meu campo'
Capitão do Fluminense comentou situação do campo durante partida de futebol americano; estádio iniciou troca completa da grama nesta segunda-feira (28)
O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, demonstrou preocupação com as condições do gramado do Maracanã enquanto acompanhava o jogo da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, realizado no último domingo (27). Em vídeo publicado nas redes sociais de sua esposa, Belle Silva, o capitão tricolor comentou a situação do campo, que começou a passar por uma substituição completa nesta segunda-feira (28).
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— Estou preocupado com meu campo — disse Thiago Silva.
Belle respondeu em tom de brincadeira:
— Se preocupa, não (risos). Nada é tão ruim que não possa piorar.
Nas últimas semanas, jogadores de Fluminense e Flamengo reclamaram das condições do gramado. O estádio recebeu adaptações para sediar a primeira partida da NFL no Rio de Janeiro, incluindo a aplicação de fibras sintéticas para aumentar a resistência e a estabilidade do piso.
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No dia seguinte ao evento, o Maracanã iniciou a retirada completa da superfície atual. A intervenção faz parte do planejamento da administração para recuperar o campo antes da retomada do calendário do futebol brasileiro.
Maracanã terá três jogos em seis dias antes de decisão do Fluminense
A substituição começou com a raspagem do gramado antigo. Na sequência, serão instalados novos rolos da espécie Bermuda Celebration, a mesma utilizada anteriormente. Segundo a administração do Maracanã, o processo foi programado para garantir condições de jogo na sequência da temporada.
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O Fluminense será responsável por inaugurar o novo campo no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, o estádio recebe o clássico entre Flamengo e Fluminense, antes do confronto contra o Palmeiras, no dia 14, pela partida de ida da semifinal da Libertadores.
Com isso, o gramado recém-instalado receberá três partidas em um intervalo de apenas seis dias, incluindo um confronto decisivo pela competição continental. A administração do Maracanã também planeja uma mudança na espécie utilizada para 2027. A previsão é substituir a Bermuda Celebration pela Celebration Hybrid, variedade considerada mais resistente para a rotina de jogos e manutenção do estádio.
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O Fluminense chegou à Data Fifa na quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos, e enfrentará o Palmeiras por uma vaga na final da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã, às 21h30, enquanto a volta está marcada para 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo.
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