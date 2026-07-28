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Flamengo recusa proposta por Léo Pereira e web reage: 'Dinheiro de pinga'

Clube turco demonstrou interesse no jogador

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 17:05
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Léo Pereira Flamengo Pyramids Mundial (2)
Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo contra o Pyramids pela Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. A investida do clube turco era de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por 100% dos direitos econômicos do defensor. Nas redes sociais, torcedores do clube rubro-negro concordaram com a decisão da diretoria.

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A postura do Flamengo nesta janela de transferências é manter os principais nomes do elenco, algo que já aconteceu com Emerson Royal, quando o Rubro-Negro recusou uma proposta do futebol inglês pelo lateral. O cenário se repete agora com Léo Pereira.

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Nas redes sociais, torcedores do clube carioca aprovaram a decisão dos dirigentes em manter o defensor no elenco. Além disso, os valores da transação dividiram opiniões. Teve quem achou abaixo da qualidade do atleta, e quem defendeu como justa a proposta. Veja abaixo:

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Detalhes da negociação envolvendo Léo Pereira

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Léo Pereira conquistou títulos importantes pelo clube, como Libertadores e Brasileirão, e acaba de retornar da Copa do Mundo. A participação no Mundial, somada ao desempenho nos jogos pelo Rubro-Negro, fez com que o zagueiro despertasse o interesse do mercado internacional.

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Apesar do cenário, a diretoria do clube carioca entende que a proposta foi abaixo do valor esperado. Internamente, o clube entende que os turcos podem aumentar os valores nos próximos dias, na busca de tentar concretizar o negócio.

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Léo Pereira - Flamengo
Léo Pereira em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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