Flamengo recusa proposta por Léo Pereira e web reage: 'Dinheiro de pinga' Clube turco demonstrou interesse no jogador

O Flamengo recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. A investida do clube turco era de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por 100% dos direitos econômicos do defensor. Nas redes sociais, torcedores do clube rubro-negro concordaram com a decisão da diretoria.

➡️ Jornal espanhol elogia Lorran, joia do Flamengo: 'Uma das maiores'

A postura do Flamengo nesta janela de transferências é manter os principais nomes do elenco, algo que já aconteceu com Emerson Royal, quando o Rubro-Negro recusou uma proposta do futebol inglês pelo lateral. O cenário se repete agora com Léo Pereira.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca aprovaram a decisão dos dirigentes em manter o defensor no elenco. Além disso, os valores da transação dividiram opiniões. Teve quem achou abaixo da qualidade do atleta, e quem defendeu como justa a proposta. Veja abaixo:

➡️ Análise tática do Guffo: onde encaixar Thiago Almada no Flamengo?

Dinheiro de pinga, nao compra nem o Joao Victor. Vai comprar o melhor zagueiro do Brasil? — Douglas Brasil (@odouglasbrasil) July 28, 2026

Rapaz, acho ele um bom jogador, mas se o Flamengo estiver esperando mais grana, não passa disso. O teto é esse. Ainda foi alta a proposta. — 22 (@nel22w) July 28, 2026

Não faz sentido vender o melhor zagueiro do Brasil por esse preço. Tem que recusar mesmo! — zézin (@zezin_aleatorio) July 28, 2026

Era a única resposta que eu esperava ler. Seguimos👍🏻 — g4bs (@gabbalvz) July 28, 2026

58 milhões pra perder o melhor zagueiro? flamengo fez certo em recusar — Felipe Quebra Códigos (@felipeaura67) July 28, 2026

Detalhes da negociação envolvendo Léo Pereira

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Léo Pereira conquistou títulos importantes pelo clube, como Libertadores e Brasileirão, e acaba de retornar da Copa do Mundo. A participação no Mundial, somada ao desempenho nos jogos pelo Rubro-Negro, fez com que o zagueiro despertasse o interesse do mercado internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar do cenário, a diretoria do clube carioca entende que a proposta foi abaixo do valor esperado. Internamente, o clube entende que os turcos podem aumentar os valores nos próximos dias, na busca de tentar concretizar o negócio.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade