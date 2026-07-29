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Glenda Kozlowski revela diagnóstico e explica afastamento da Band

Apresentadora recebeu diagnóstico depois de passas três dias internada

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Glenda Kozlowski está na Band desde setembro de 2020
Glenda Kozlowski está na Band desde setembro de 2020 (Foto: Divulgação/Band)

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais na última terça-feira (28) para explicar o motivo de seu afastamento temporário da Band. Aos 52 anos, ela contou que precisou ficar internada por três dias após sofrer uma crise aguda de dores na coluna, que provocou perda de força nas pernas e a impediu de andar.

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Segundo Glenda, os sintomas começaram com dificuldade para caminhar e evoluíram rapidamente.

— Eu dei aquela travada em casa. De repente, eu caí no chão. As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha — relatou a apresentadora em vídeo publicado nas redes sociais.

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Após ser submetida a uma série de exames durante a internação, Glenda recebeu o diagnóstico de uma sobrecarga mecânica na região lombar da coluna, associada a alterações degenerativas naturais dos discos vertebrais.

Glenda Kozlowski está na Band desde setembro de 2020
Glenda Kozlowski está na Band desde setembro de 2020 (Foto: Divulgação/Band)

Tratamento será conservador

A jornalista explicou que o problema está relacionado ao desgaste acumulado ao longo dos anos de prática esportiva intensa. Além da rotina de exercícios, Glenda também pratica bodyboard regularmente.

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Ela afirmou que seguirá um tratamento conservador, baseado em repouso, medicação e fisioterapia, até que esteja totalmente recuperada.

— Passei esses últimos três dias internada porque eu estava com muita dor. Agora é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, mas é preciso respeitar o tempo de recuperação para voltar 100% — disse.

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Na publicação, Glenda também agradeceu o atendimento recebido durante a internação e as mensagens enviadas por fãs e amigos durante o período em que esteve afastada.

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— Muito obrigada a todos que me mandaram mensagens. Dei uma sumidinha por causa da dor, mas estou melhorando e logo estarei de volta — afirmou.

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