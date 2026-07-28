logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador'

Glorioso venceu o Cruzeiro fora de casa no Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Cruzeiro
Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na tarde deste domingo (28), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a atuação de Álvaro Montoro rendeu muitos elogios de torcedores argentinos.

Titular mais uma vez na equipe comandada por Franclim Carvalho, o meia não precisou participar de gol para chamar atenção dos telespectadores. Com uma técnica fora de série, o jogador de 19 anos comandou as ações do Alvinegro na partida e foi fundamental na vitória fora de casa.

continua após a publicidade

➡️Flamengo tem atitude criticada por Mauro Cezar: 'Constrangedor'

O desempenho de Montoro no Botafogo não repercutiu apenas no Brasil. Páginas e torcedores estrangeiros comentaram o possível surgimento de um jogador da Seleção Argentina. Veja os comentários abaixo, com tradução:

➡️Ex-esposa de Artur Jorge 'curte' vitória do Botafogo no Instagram

Montoro em ação pelo Botafogo contra o Cruzeiro
Montoro em ação pelo Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre Montoro, joia do Botafogo

Tradução sobre o meia do Botafogo: Meu jogador favorito de toda a Sudamérica. Não entendo como ele não está em um grande clube da Europa, a um custo baixo. No Arsenal, compraram 2 gêmeos do meu país que são bons, mas o Montoro me encanta.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Botafogo

Tradução sobre o jovem: O dinheiro do thiago almada por este, e dane-se. Almada é um cachorro, e queriam trazer ele.

Tradução sobre o jovem de 19 anos: Na mente de Scaloni, melhor Nico González com 50 anos e sem jogar um único jogo na temporada inteira.

Tradução sobre o meia do Botafogo: Álvaro Montoro foi oferecido ao River, a diretoria nem deu bola pra ele. Tremendo jogador, aqui joga o Galván titular indiscutido.

🤑 Aposte em jogos do Botafogo no Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Fora de Campo

Flamengo tem atitude criticada por Mauro Cezar: 'Constrangedor'

Há 1 hora
Léo Pereira Flamengo Pyramids Mundial (2)

Fora de Campo

Flamengo recusa proposta por Léo Pereira e web reage: 'Dinheiro de pinga'

Há 1 hora
Maisa e Memphis do Corinthians

Fora de Campo

Memphis e Maisa passam férias em Ibiza e agitam as redes sociais: 'Ama'

Há 5 horas
Jose-Boto-Flamengo

Fora de Campo

Jornalista dispara contra vídeo de José Boto, do Flamengo: 'Desvio de foco'

Há 6 horas
Paulo Vinícius Coelho em programa do canal Uol Esportes

Fora de Campo

PVC pede fim de polêmica com impedimento semiautomático: 'Acreditar'

Há 6 horas
João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Fora de Campo

Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Marc Cucurella, da Espanha, tatuando

Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'

Marc Cucurella, da Espanha, junto com tatuador

Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Campo de futebol: qual o tamanho oficial pelas regras da FIFA? (Foto: FIFA)

Está difícil! Narração não é meme…

De la Cruz em ação pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage à possível saída de De la Cruz: 'Dificilmente'

Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras

Torcida do Palmeiras manda recado a Carlos Miguel após falha

Jogadores e comissão do DesimpaiN comemoram título da Kings League Brasil

Kings League: Renato Vicente e Gaules protagonizam briga durante Mundial

Craque Neto em programa donos da bola

Craque Neto é sincero sobre Pedro e Neymar: 'Não tem comparação'

O Seattle Seahawks será o representante da NFC no Super Bowl LX (Foto: Steph Chambers/Getty Images/AFP (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nova temporada de Hard Knocks estreia em agosto na HBO Max

Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Mauro Cezar questiona impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo

PC Vasconcellos avaliou atitude de Vitor Roque, do Palmeiras após derrota

PC Vasconcellos avalia publicação de Vitor Roque após derrota do Palmeiras: 'Não está'

Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís

Fala de BAP, presidente do Flamengo, sobre Copa Feminina divide opinião na web

Neymar e Bruninho (Foto: Reprodução)

Bruninho comemora 40 anos em festa com Neymar e Thiaguinho

Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' Lyanco