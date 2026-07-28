Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador' Glorioso venceu o Cruzeiro fora de casa no Brasileirão

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na tarde deste domingo (28), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a atuação de Álvaro Montoro rendeu muitos elogios de torcedores argentinos.

Titular mais uma vez na equipe comandada por Franclim Carvalho, o meia não precisou participar de gol para chamar atenção dos telespectadores. Com uma técnica fora de série, o jogador de 19 anos comandou as ações do Alvinegro na partida e foi fundamental na vitória fora de casa.

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O desempenho de Montoro no Botafogo não repercutiu apenas no Brasil. Páginas e torcedores estrangeiros comentaram o possível surgimento de um jogador da Seleção Argentina. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Montoro em ação pelo Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre Montoro, joia do Botafogo

Tradução sobre o meia do Botafogo: Meu jogador favorito de toda a Sudamérica. Não entendo como ele não está em um grande clube da Europa, a um custo baixo. No Arsenal, compraram 2 gêmeos do meu país que são bons, mas o Montoro me encanta.

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Tradução sobre o jovem: O dinheiro do thiago almada por este, e dane-se. Almada é um cachorro, e queriam trazer ele.

Tradução sobre o jovem de 19 anos: Na mente de Scaloni, melhor Nico González com 50 anos e sem jogar um único jogo na temporada inteira.

Tradução sobre o meia do Botafogo: Álvaro Montoro foi oferecido ao River, a diretoria nem deu bola pra ele. Tremendo jogador, aqui joga o Galván titular indiscutido.

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