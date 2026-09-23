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Prass questiona chegada de Eduardo Baptista no Inter

Comandante chega com vínculo até dezembro de 2026

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
23/09/2026 13:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Eduardo Baptista chega para comandar o Inter até o fim da temporada (Foto: Reprodução)
Eduardo Baptista chega para comandar o Inter até o fim da temporada (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (23), o Inter divulgou, por meio de nota oficial, a chegada do técnico Eduardo Baptista para o comando dos Colorados até dezembro de 2026. Com ele chegam o auxiliar Julio Cesar Schiavon e o analista de desempenho Lucas Brito Sousa. Durante o programa Seleção SporTV, Fernando Prass, ex-goleiro do Palmeiras, questionou a contratação do técnico ex-Criciúma.

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Eduardo Baptista estava anteriormente no comando do Criciúma, atualmente 6º colocado na Série B do Brasileirão. O treinador deixa o Tigre após a derrota na última terça-feira (22) para o Operário, em casa, por 2 a 0.

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Eduardo Baptista chegou no momento certo para o Inter?

Fernando Prass não enxerga que o Inter teve uma boa decisão em trazer Eduardo Baptista e ressalva momento do clube gaúcho pelo segundo ano seguido:

- O Inter está em uma situação muito, muito difícil pelo segundo ano consecutivo. A gente fica imaginando se isso é suficiente, se é o nome certo, se é necessário para o momento do Inter - questionou o comentarista.

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Para completar sua fala, o ex-goleiro mencionou não ver um planejamento positivo para que o Inter saísse da situação negativa que vem vivendo:

- Pelo menos eu, que sou lá do sul, falo com amigos gaúchos, fico cada vez mais sem resposta. Não vejo um planejamento, uma sequência de fatos e planejamento para tirar o Inter da situação de hoje.

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Durante programa, Prass questionou a contratação do novo técnico do Inter (Foto: Reprodução)
Durante programa, Prass questionou a contratação do novo técnico do Inter (Foto: Reprodução)

Nota oficial do Colorado sobre o novo comandante

O Sport Club Internacional comunica a contratação do técnico Eduardo Baptista. O profissional assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026.

Com ampla experiência no futebol brasileiro, Eduardo Baptista estava no Criciúma antes de acertar com o Internacional. O treinador chega acompanhado do auxiliar técnico Julio Cesar Schiavon e do analista de desempenho Lucas Brito Sousa.

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O Clube deseja sucesso a Eduardo Baptista e aos profissionais de sua comissão técnica nos desafios da sequência da temporada.

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