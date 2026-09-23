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Torcedores do Internacional reprovam chegada de Eduardo Baptista: 'Certeza da queda'

Treinador deixa o Criciúma, que ocupa a 6ª colocação da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 11:57
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Eduardo Baptista
Eduardo Bapstista foi campeão da Série D com o Mirassol (Foto: Léo Roveroni/Mirassol FC)

Anunciado como novo técnico do Internacional nesta quarta-feira (23), Eduardo Baptista está sofrendo forte rejeição por parte da torcida colorada nas redes sociais. O treinador brasileiro chega dias após a demissão do uruguaio Paulo Pezzolano, que deixou o clube na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro.

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Eduardo Baptista assume o comando técnico do Internacional durante a paralisação da Data Fifa, com a grande missão de tirar o time do Z4. A missão da temporada será escapar do rebaixamento. Após o anúncio do treinador nas redes sociais, os colorados protestaram contra a sua chegada e acusam que a possibilidade de queda para a Série B cresce com o novo comandante.

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Eduardo Baptista estava anteriormente no comando do Criciúma, atualmente 6º colocado na Série B do Brasileirão. O treinador deixa o Tigre após a derrota na última terça-feira (22) para o Operário, em casa, por 2 a 0.

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Nota oficial do Internacional sobre chegada de Eduardo Baptista

"O Sport Club Internacional comunica a contratação do técnico Eduardo Baptista. O profissional assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026.

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Com ampla experiência no futebol brasileiro, Eduardo Baptista estava no Criciúma antes de acertar com o Internacional. O treinador chega acompanhado do auxiliar técnico Julio Cesar Schiavon e do analista de desempenho Lucas Brito Sousa.

O Clube deseja sucesso a Eduardo Baptista e aos profissionais de sua comissão técnica nos desafios da sequência da temporada."

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