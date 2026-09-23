Torcedores do Internacional reprovam chegada de Eduardo Baptista: 'Certeza da queda'
Treinador deixa o Criciúma, que ocupa a 6ª colocação da Série B
Anunciado como novo técnico do Internacional nesta quarta-feira (23), Eduardo Baptista está sofrendo forte rejeição por parte da torcida colorada nas redes sociais. O treinador brasileiro chega dias após a demissão do uruguaio Paulo Pezzolano, que deixou o clube na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro.
Eduardo Baptista assume o comando técnico do Internacional durante a paralisação da Data Fifa, com a grande missão de tirar o time do Z4. A missão da temporada será escapar do rebaixamento. Após o anúncio do treinador nas redes sociais, os colorados protestaram contra a sua chegada e acusam que a possibilidade de queda para a Série B cresce com o novo comandante.
Eduardo Baptista estava anteriormente no comando do Criciúma, atualmente 6º colocado na Série B do Brasileirão. O treinador deixa o Tigre após a derrota na última terça-feira (22) para o Operário, em casa, por 2 a 0.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nota oficial do Internacional sobre chegada de Eduardo Baptista
"O Sport Club Internacional comunica a contratação do técnico Eduardo Baptista. O profissional assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026.
Com ampla experiência no futebol brasileiro, Eduardo Baptista estava no Criciúma antes de acertar com o Internacional. O treinador chega acompanhado do auxiliar técnico Julio Cesar Schiavon e do analista de desempenho Lucas Brito Sousa.
O Clube deseja sucesso a Eduardo Baptista e aos profissionais de sua comissão técnica nos desafios da sequência da temporada."
Tudo sobre
Fora de Campo
Churrasco de Arrascaeta viraliza no Flamengo e divide opinião dos jogadoresHá 55 minutos
Fora de Campo
Danilo, do Flamengo, revela relação com filho tricolor: 'Deixou de falar comigo'Há 5 horas
Fora de Campo
Ex-Flamengo vira assunto após provocação: 'Acha que é o Deyverson'Há 6 horas
Fora de Campo
Flamengo ou Vasco? Jornalista da ESPN é sincero sobre melhor futebolHá 6 horas
Fora de Campo
Após demissão na Globo, Joanna de Assis fecha com novo canalHá 16 horas
Fora de Campo
Modo carreira do EA FC 27 junta boas ideias, mas precisa de ajustesHá 16 horas
Mais LANCE!