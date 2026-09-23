Flamengo ou Vasco? Jornalista da ESPN é sincero sobre melhor futebol

O momento vivido pelo Vasco chamou a atenção de André Plihal, jornalista da ESPN, que colocou o Cruz-Maltino entre as equipes que, na avaliação dele, apresentam o melhor futebol do Brasil atualmente. A declaração aconteceu após a goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão.

Durante o programa da 'Equipe F', o jornalista comentou sobre a fase do time comandado por Pedro Emanuel, Plihal citou diretamente o Vasco e o Flamengo ao falar sobre as equipes que mais se destacam no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

— Neste momento, o Vasco é um dos três times que jogam o melhor futebol do Brasil. Flamengo, Vasco e escolhe mais um aí — afirmou o jornalista.

A declaração ocorre em meio à reação do Vasco na temporada. A goleada sobre o Coritiba, em São Januário, tirou o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após quatro meses e ampliou a sequência de resultados positivos sob o comando de Pedro Emanuel.

continua após a publicidade

➡️ Vasco engrena com reforços e vive virada de chave no ano

A mudança no desempenho do Vasco também coincide com a chegada de novos jogadores na janela do meio do ano. Santiago Sosa assumiu espaço no meio-campo, enquanto Colidio ganhou protagonismo no setor ofensivo. O atacante soma três gols e duas assistências em oito partidas pelo clube.

Outro nome que passou a fazer parte da equipe é Alan Lescano. Diante do Coritiba, o argentino foi titular por causa da suspensão de Tchê Tchê e participou da construção das jogadas ofensivas, além de marcar um dos gols da goleada.

continua após a publicidade

Bruno Duarte também ganhou espaço no ataque e soma dois gols e uma assistência em cinco partidas pelo Cruz-Maltino.

Números mostram evolução sob Pedro Emanuel

O Vasco também apresentou melhora nos números desde a chegada de Pedro Emanuel. Nas 35 partidas anteriores ao treinador em 2026, a equipe acumulou 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, com 44,8% de aproveitamento.

Com o português no comando, são 19 jogos, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. O aproveitamento subiu para 57,9%, enquanto a média de gols sofridos caiu de 1,2 para 0,8 por partida.

continua após a publicidade

A equipe também conseguiu nove partidas sem sofrer gols desde a chegada do treinador, número igual ao registrado pelo Vasco nas 35 partidas anteriores da temporada.

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco reduziu a média de gols sofridos e alcançou 57,9% de aproveitamento na temporada (Foto: Roberto Vinicius / AGIF / Folhapress)

Após a goleada sobre o Coritiba, Pedro Emanuel destacou a postura apresentada pelos jogadores em São Januário.

— Este era um jogo perigoso para nós. Íamos enfrentar uma equipe que era a quarta melhor visitante. Tivemos um jogo tranquilo porque a equipe estava focada no que tinha que fazer. De marcar gols e continuar a marcar. Foi um prazer hoje ser treinador do Vasco — afirmou.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.