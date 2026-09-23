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Justiça francesa mantém julgamento de Hakimi em caso de acusação de estupro

Data do julgamento do jogador ainda não foi definida

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 12:54
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Hakimi concede coletiva antes Barcelona x PSG, pela Champions League
Hakimi concede coletiva antes Barcelona x PSG, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

A mais alta instância judicial da França rejeitou nesta quarta-feira (23) o recurso apresentado pela defesa de Achraf Hakimi e confirmou que o jogador será levado a julgamento por uma acusação de estupro. O processo seguirá para o Tribunal Criminal Departamental de Hauts-de-Seine, responsável por analisar o caso, embora a data do julgamento ainda não tenha sido definida.

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A decisão foi tomada após a análise do recurso contra a determinação do Tribunal de Apelação de Versalhes, proferida em 19 de junho. A Justiça francesa entendeu que não havia argumento jurídico relevante que justificasse a continuidade do recurso apresentado pela defesa.

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Com isso, Hakimi terá de responder à acusação em julgamento. O jogador, que atua pelo PSG e pela seleção do Marrocos, nega desde o início os fatos atribuídos a ele. A defesa do jogador se manifestou após a decisão e ressaltou que a mais alta instância judicial francesa não analisou o conteúdo da acusação. Segundo os advogados, os argumentos apresentados por Hakimi serão discutidos durante o julgamento.

– Os fatos atribuídos a Achraf Hakimi, que ele contesta firmemente desde o primeiro dia, não foram examinados pela mais alta instância judicial francesa. Eles serão analisados no julgamento, no qual todos os elementos de defesa do senhor Achraf Hakimi serão apresentados publicamente e de forma contraditória – declarou a defesa.

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A defesa também sustenta que a denunciante teria criado obstáculos à apuração dos fatos. Entre os pontos citados estão mensagens que, segundo os advogados do jogador, mencionariam um plano para "despojar" Hakimi, a não identificação de uma testemunha considerada importante, a recusa a exames médicos e a impossibilidade de acesso ao telefone da mulher. A defesa afirma ainda que o jogador colaborou com as autoridades policiais e judiciais e continuará fazendo isso durante o processo.

O que aconteceu em 2023

O caso teve início em fevereiro de 2023, quando uma mulher de 24 anos foi à residência de Hakimi, nos arredores de Paris. Os dois haviam se conhecido pelas redes sociais e mantido contato por mensagens antes do encontro. De acordo com o relato apresentado pela denunciante, o jogador teria praticado atos sexuais sem o consentimento dela. A mulher afirmou que conseguiu se desvencilhar e, posteriormente, enviou uma mensagem a uma amiga, que foi buscá-la.

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Hakimi nega a acusação. Desde o começo da investigação, o jogador reconheceu apenas a existência de beijos e contatos que, segundo sua versão, foram consensuais, além de negar qualquer ato de penetração.

Hakimi em treino do Marrocos durante a Copa do Mundo
Hakimi em treino do Marrocos durante a Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Um dos elementos discutidos ao longo do processo envolve Mbappé, que na época era companheiro de Hakimi no PSG. O atacante foi ouvido pelos investigadores em abril de 2023 e seu depoimento acabou sendo utilizado pela defesa para sustentar a versão do jogador.

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Inicialmente, Mbappé relatou que Hakimi havia contado sobre beijos e contato com suas "partes íntimas", sem mencionar uma rejeição percebida por ele. Posteriormente, a defesa apresentou uma carta na qual o atacante esclarecia sua declaração anterior e diferenciava a expressão utilizada, em uma tentativa de afastar uma interpretação de conotação sexual.

A discussão sobre esse depoimento fez parte das etapas anteriores do processo, mas não impediu que a Justiça francesa mantivesse a decisão de levar Hakimi a julgamento.

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Defesa da denunciante se manifesta

Do outro lado, a defesa da denunciante celebrou a confirmação do julgamento. A advogada afirmou que sua cliente está determinada a seguir com o processo depois de três anos e meio de batalha judicial.

– Após três anos e meio de combate judicial, depois de ter sido caluniada e arrastada para a lama pela defesa de Achraf Hakimi, minha cliente está determinada a obter justiça. Ela lutará até o fim – afirmou.

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A defesa da denunciante também declarou que a mulher espera que o julgamento possa contribuir para que outras mulheres denunciem casos de violência sexual e ampliar o debate sobre o tema no futebol profissional. Agora, Hakimi será julgado pelo Tribunal Criminal Departamental de Hauts-de-Seine. O processo ainda não tem data marcada.

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