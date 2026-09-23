Justiça francesa mantém julgamento de Hakimi em caso de acusação de estupro
Data do julgamento do jogador ainda não foi definida
A mais alta instância judicial da França rejeitou nesta quarta-feira (23) o recurso apresentado pela defesa de Achraf Hakimi e confirmou que o jogador será levado a julgamento por uma acusação de estupro. O processo seguirá para o Tribunal Criminal Departamental de Hauts-de-Seine, responsável por analisar o caso, embora a data do julgamento ainda não tenha sido definida.
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A decisão foi tomada após a análise do recurso contra a determinação do Tribunal de Apelação de Versalhes, proferida em 19 de junho. A Justiça francesa entendeu que não havia argumento jurídico relevante que justificasse a continuidade do recurso apresentado pela defesa.
Com isso, Hakimi terá de responder à acusação em julgamento. O jogador, que atua pelo PSG e pela seleção do Marrocos, nega desde o início os fatos atribuídos a ele. A defesa do jogador se manifestou após a decisão e ressaltou que a mais alta instância judicial francesa não analisou o conteúdo da acusação. Segundo os advogados, os argumentos apresentados por Hakimi serão discutidos durante o julgamento.
– Os fatos atribuídos a Achraf Hakimi, que ele contesta firmemente desde o primeiro dia, não foram examinados pela mais alta instância judicial francesa. Eles serão analisados no julgamento, no qual todos os elementos de defesa do senhor Achraf Hakimi serão apresentados publicamente e de forma contraditória – declarou a defesa.
A defesa também sustenta que a denunciante teria criado obstáculos à apuração dos fatos. Entre os pontos citados estão mensagens que, segundo os advogados do jogador, mencionariam um plano para "despojar" Hakimi, a não identificação de uma testemunha considerada importante, a recusa a exames médicos e a impossibilidade de acesso ao telefone da mulher. A defesa afirma ainda que o jogador colaborou com as autoridades policiais e judiciais e continuará fazendo isso durante o processo.
O que aconteceu em 2023
O caso teve início em fevereiro de 2023, quando uma mulher de 24 anos foi à residência de Hakimi, nos arredores de Paris. Os dois haviam se conhecido pelas redes sociais e mantido contato por mensagens antes do encontro. De acordo com o relato apresentado pela denunciante, o jogador teria praticado atos sexuais sem o consentimento dela. A mulher afirmou que conseguiu se desvencilhar e, posteriormente, enviou uma mensagem a uma amiga, que foi buscá-la.
Hakimi nega a acusação. Desde o começo da investigação, o jogador reconheceu apenas a existência de beijos e contatos que, segundo sua versão, foram consensuais, além de negar qualquer ato de penetração.
Um dos elementos discutidos ao longo do processo envolve Mbappé, que na época era companheiro de Hakimi no PSG. O atacante foi ouvido pelos investigadores em abril de 2023 e seu depoimento acabou sendo utilizado pela defesa para sustentar a versão do jogador.
Inicialmente, Mbappé relatou que Hakimi havia contado sobre beijos e contato com suas "partes íntimas", sem mencionar uma rejeição percebida por ele. Posteriormente, a defesa apresentou uma carta na qual o atacante esclarecia sua declaração anterior e diferenciava a expressão utilizada, em uma tentativa de afastar uma interpretação de conotação sexual.
A discussão sobre esse depoimento fez parte das etapas anteriores do processo, mas não impediu que a Justiça francesa mantivesse a decisão de levar Hakimi a julgamento.
Defesa da denunciante se manifesta
Do outro lado, a defesa da denunciante celebrou a confirmação do julgamento. A advogada afirmou que sua cliente está determinada a seguir com o processo depois de três anos e meio de batalha judicial.
– Após três anos e meio de combate judicial, depois de ter sido caluniada e arrastada para a lama pela defesa de Achraf Hakimi, minha cliente está determinada a obter justiça. Ela lutará até o fim – afirmou.
A defesa da denunciante também declarou que a mulher espera que o julgamento possa contribuir para que outras mulheres denunciem casos de violência sexual e ampliar o debate sobre o tema no futebol profissional. Agora, Hakimi será julgado pelo Tribunal Criminal Departamental de Hauts-de-Seine. O processo ainda não tem data marcada.
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