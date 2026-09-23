Transmissões decisivas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana garantiram à ESPN a liderança absoluta da TV fechada na última semana. O canal superou o segundo colocado em 10% no índice de audiência, anotando sua melhor média semanal em 2026 e impactando um público superior a 15 milhões de espectadores.

Os confrontos de maior apelo foram Flamengo x Estudiantes, que bateu o recorde anual do canal, e São Paulo x Boca Juniors, que cravou o pico de audiência da atual edição da Sul-Americana.

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O desempenho no ecossistema da televisão por assinatura vem acompanhado de um movimento de expansão no ambiente digital, focado no público jovem de até 20 anos. Indicadores da Comscore mostram que a marca liderou o consumo digital no segmento esportivo nos meses de janeiro, abril e maio deste ano, considerando acessos via sites, aplicativos e redes como YouTube, Instagram, X, Facebook e Threads.

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Mais números da emissora

No mês de maio, o canal atingiu seu ponto mais alto na medição de usuários únicos na internet, com 12,5 milhões de pessoas (44,8% de alcance no público jovem). A métrica já vinha em curva ascendente, saindo de 9,5 milhões de usuários em janeiro (33,3%) para 11,3 milhões em abril (40,1%). O investimento na produção de conteúdo sob demanda para plataformas digitais tem servido como engrenagem para ampliar o engajamento com a Geração Z, funcionando como uma extensão da grade ao vivo da TV.

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