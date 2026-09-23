Com Libertadores e Sul-Americana, ESPN lidera Pay TV e atinge 15 milhões
Emissora bateu recorde anual
Transmissões decisivas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana garantiram à ESPN a liderança absoluta da TV fechada na última semana. O canal superou o segundo colocado em 10% no índice de audiência, anotando sua melhor média semanal em 2026 e impactando um público superior a 15 milhões de espectadores.
Os confrontos de maior apelo foram Flamengo x Estudiantes, que bateu o recorde anual do canal, e São Paulo x Boca Juniors, que cravou o pico de audiência da atual edição da Sul-Americana.
➡️Conmebol define datas e horários de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores
O desempenho no ecossistema da televisão por assinatura vem acompanhado de um movimento de expansão no ambiente digital, focado no público jovem de até 20 anos. Indicadores da Comscore mostram que a marca liderou o consumo digital no segmento esportivo nos meses de janeiro, abril e maio deste ano, considerando acessos via sites, aplicativos e redes como YouTube, Instagram, X, Facebook e Threads.
Mais números da emissora
No mês de maio, o canal atingiu seu ponto mais alto na medição de usuários únicos na internet, com 12,5 milhões de pessoas (44,8% de alcance no público jovem). A métrica já vinha em curva ascendente, saindo de 9,5 milhões de usuários em janeiro (33,3%) para 11,3 milhões em abril (40,1%). O investimento na produção de conteúdo sob demanda para plataformas digitais tem servido como engrenagem para ampliar o engajamento com a Geração Z, funcionando como uma extensão da grade ao vivo da TV.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Fora de Campo
Mudança no perfil físico de Anderson Daronco viraliza: 'Que loucura'Há 23 minutos
Fora de Campo
Roger Flores é sincero sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não me anima'Há 1 hora
Fora de Campo
Neto comenta interesse de europeu em Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Rezando'Há 2 horas
Fora de Campo
Ex-Botafogo acerta com a Juventus e viraliza: 'Não é possível'Há 3 horas
Fora de Campo
Fala de Bruno Guimarães sobre pênalti contra a Noruega viraliza: 'É óbvio'Há 4 horas
Fora de Campo
Prass questiona chegada de Eduardo Baptista no InterHá 5 horas
Mais LANCE!