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Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

Lutador brasileiro foi superado pelo campeão dos meio-pesados

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 09:44
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Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

A nova atualização do ranking do UFC tirou Charles do Bronx do Top 15 peso-por-peso, mesmo sem o brasileiro sofrer uma nova derrota. Nesta terça-feira (22), a organização divulgou as mudanças nas listas de cada categoria e também no ranking geral, que reúne os principais lutadores, independentemente do peso. Charles deixou a lista para a entrada de Carlos Ulberg, novo campeão dos meio-pesados.

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A última vez que Do Bronx subiu ao octógono mais famoso do mundo foi em março deste ano, quando conquistou o cinturão BMF (lutador mais durão) contra Max Holloway. A vitória garantiu o retorno do ex-campeão dos leves ao Top 15 da organização, mas a permanência durou apenas até a nova atualização.

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Em seu lugar, Ulberg aparece na 15ª colocação do peso-por-peso após assumir o cinturão dos meio-pesados. O neozelandês chegou ao título depois que Alex Poatan deixou a categoria para tentar conquistar o terceiro cinturão no UFC. Logo acima de Ulberg está Alexandre Pantoja, que caiu uma posição após a derrota para Joshua Van no UFC 331.

Outro brasileiro que perdeu posições foi Poatan. O ex-campeão dos meio-pesados caiu do nono para o décimo lugar, enquanto Van subiu cinco colocações e agora ocupa a sexta posição. Apesar da queda, Alex Pereira continua à frente de Ciryl Gane, atual campeão dos pesados e responsável pela derrota do brasileiro no UFC Casa Branca.

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Ranking peso-por-peso atualizado

PosiçãoLutador

1º.

Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio)

2º.

Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)

3º.

Justin Gaethje (Campeão do peso-leve)

4º.

Petr Yan (Campeão do peso-galo)

5º.

Ilia Topuria

6º.

Joshua Van (Campeão do peso-mosca)

7º.

Sean Strickland (Campeão do peso-médio)

8º.

Tom Aspinall

9º.

Merab Dvalishvili

10º.

Alex "Poatan" Pereira

11º.

Ciryl Gane (Campeão do peso-pesado)

12º.

Khamzat Chimaev

13º.

Arman Tsarukyan

14º.

Alexandre Pantoja

15º.

Carlos Ulberg (Campeão do peso meio-pesado)

A atualização oficial também registra Joshua Van como o lutador que mais subiu no peso-por-peso, com cinco posições, enquanto Pantoja caiu uma. Carlos Ulberg entrou na lista pela primeira vez.

Como funciona o ranking do UFC?

Atualmente, o UFC está em processo de transição do antigo sistema de votação da imprensa para o Meta UFC Rankings, modelo baseado em dados e desenvolvido em parceria com a Meta. A organização anunciou em junho que o novo sistema considera métricas como resultado das lutas, tipo de vitória, trajetória do atleta, nível dos adversários, atualidade dos resultados e peso da categoria.

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Na página oficial da atualização de 22 de setembro, porém, o UFC ainda informa que os rankings são gerados por um painel de jornalistas especializados, que vota nos principais lutadores por categoria e no peso-por-peso.

O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
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