Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

A nova atualização do ranking do UFC tirou Charles do Bronx do Top 15 peso-por-peso, mesmo sem o brasileiro sofrer uma nova derrota. Nesta terça-feira (22), a organização divulgou as mudanças nas listas de cada categoria e também no ranking geral, que reúne os principais lutadores, independentemente do peso. Charles deixou a lista para a entrada de Carlos Ulberg, novo campeão dos meio-pesados.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A última vez que Do Bronx subiu ao octógono mais famoso do mundo foi em março deste ano, quando conquistou o cinturão BMF (lutador mais durão) contra Max Holloway. A vitória garantiu o retorno do ex-campeão dos leves ao Top 15 da organização, mas a permanência durou apenas até a nova atualização.

continua após a publicidade

Em seu lugar, Ulberg aparece na 15ª colocação do peso-por-peso após assumir o cinturão dos meio-pesados. O neozelandês chegou ao título depois que Alex Poatan deixou a categoria para tentar conquistar o terceiro cinturão no UFC. Logo acima de Ulberg está Alexandre Pantoja, que caiu uma posição após a derrota para Joshua Van no UFC 331.

Outro brasileiro que perdeu posições foi Poatan. O ex-campeão dos meio-pesados caiu do nono para o décimo lugar, enquanto Van subiu cinco colocações e agora ocupa a sexta posição. Apesar da queda, Alex Pereira continua à frente de Ciryl Gane, atual campeão dos pesados e responsável pela derrota do brasileiro no UFC Casa Branca.

continua após a publicidade

➡️ Dana White comenta ausência de Poatan em disputa por cinturão do UFC

Ranking peso-por-peso atualizado

Posição Lutador 1º. Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio) 2º. Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena) 3º. Justin Gaethje (Campeão do peso-leve) 4º. Petr Yan (Campeão do peso-galo) 5º. Ilia Topuria 6º. Joshua Van (Campeão do peso-mosca) 7º. Sean Strickland (Campeão do peso-médio) 8º. Tom Aspinall 9º. Merab Dvalishvili 10º. Alex "Poatan" Pereira 11º. Ciryl Gane (Campeão do peso-pesado) 12º. Khamzat Chimaev 13º. Arman Tsarukyan 14º. Alexandre Pantoja 15º. Carlos Ulberg (Campeão do peso meio-pesado)

A atualização oficial também registra Joshua Van como o lutador que mais subiu no peso-por-peso, com cinco posições, enquanto Pantoja caiu uma. Carlos Ulberg entrou na lista pela primeira vez.

Como funciona o ranking do UFC?

Atualmente, o UFC está em processo de transição do antigo sistema de votação da imprensa para o Meta UFC Rankings, modelo baseado em dados e desenvolvido em parceria com a Meta. A organização anunciou em junho que o novo sistema considera métricas como resultado das lutas, tipo de vitória, trajetória do atleta, nível dos adversários, atualidade dos resultados e peso da categoria.

continua após a publicidade

Na página oficial da atualização de 22 de setembro, porém, o UFC ainda informa que os rankings são gerados por um painel de jornalistas especializados, que vota nos principais lutadores por categoria e no peso-por-peso.