Anderson Daronco, árbitro conhecido pelo porte físico musculoso, perdeu cerca de 12 quilos nos últimos anos e viralizou nas redes sociais. O juiz, que faz parte do grupo fixo de arbitragem da CBF, foi orientado pela entidade a adaptar sua composição física para elevar seu desempenho nas partidas do futebol nacional em que atua.

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O processo integra o programa de profissionalização da arbitragem brasileira e teve início no começo de 2025. De acordo com especialistas da área, a mudança melhora a condição cardiorrespiratória e, consequentemente, a capacidade de acompanhar os lances de perto durante a partida, otimizando também as tomadas de decisão.

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Veja alguns comentários:

Anderson Daronco é árbitro fixo da CBF (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Ex-presidente da comissão de arbitragem da CBF explica mudança de Daronco

Durante participação no podcast do Canal Mundo GV, Rodrigo Cintra, ex-presidente da comissão de arbitragem da CBF, revelou ter conversado com Anderson Daronco e questionado o árbitro sobre a vontade de melhorar sua performance. De acordo com Rodrigo, ele foi o responsável por disponibilizar uma equipe multidisciplinar com nutricionistas e fisiologistas especializados, que auxiliaram no processo do profissional — grupo de especialistas que acabou deixando a entidade junto com ele. O dirigente destacou ainda que, mesmo perdendo peso, Daronco ganhou condicionamento físico e aprimorou seu preparo cardiorrespiratório.

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— É simples, Daronco estava até pouco tempo com perfil estético adequado a outras atividades que não a arbitragem; então, depois de muita conversa e alinhamento de expectativas, ele decidiu preparar como nunca antes seu perfil atlético — afirmou Rodrigo.

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