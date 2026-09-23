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Ge TV exibe 'Que Coffee' do Maracanã antes de Cowboys x Ravens pela NFL

Programa terá edição especial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 13:36
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Ge TV Copa do Mundo
Ge TV exibirá edição especial de programa antes da NFL no Maracanã (Foto: Divulgação)

A Ge TV exibe neste domingo (27) uma edição especial do programa "Que Coffee" no Maracanã, na cobertura do duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens pelo NFL Rio Game. A transmissão ao vivo começa às 15h25, duas horas antes do apito inicial, com Mari Spinelli, o narrador Marcelo Ferrantini e o comentarista Pedro Pinto, direto do gramado. Do lado de fora do estádio, Ludi Cianci será a responsável por acompanhar a movimentação dos tocedores nos arredores do estádio.

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A partida terá narração de Everaldo Marques e comentários de Antony Curti, em transmissão conjunta com o SporTV. Após o apito final, a equipe da Ge TV volta ao ar para repercutir o resultado com análises, imagens e entrevistas.

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Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game (Divulgação/NFL)
Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game<br>(Divulgação/NFL)

Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

O estado do gramado do Maracanã entrou no radar da NFL antes do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para domingo (27), no Rio de Janeiro. O campo vem sendo alvo de críticas de jogadores de Flamengo e Fluminense nas últimas semanas, e a liga norte-americana já trabalha na preparação da superfície para receber a partida.

➡️ Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Após o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Independiente del Valle, pela Libertadores, jogadores rubro-negros voltaram a reclamar das condições do gramado. Arrascaeta afirmou que o campo estava cada vez pior e dificultava o controle da bola, enquanto o goleiro Rossi classificou a situação como "inacreditável".

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A preocupação ganhou repercussão nos Estados Unidos. Segundo o The New York Times, a NFL acompanha as condições do Maracanã e tem um plano para deixar o gramado dentro dos padrões exigidos para o futebol americano. A liga assumiu a operação do estádio após a partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no último domingo (20), e iniciou os trabalhos de preparação para o NFL Rio Game.

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Apesar das críticas, a NFL afirma que não há, neste momento, preocupação com a realização do confronto. O diretor de campos da liga, Nick Pappas, disse que a entidade vem acompanhando a situação e adotou medidas preventivas para minimizar os efeitos das condições climáticas e do desgaste do gramado.

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— Não há preocupação com o campo neste momento — afirmou Pappas ao site oficial do Baltimore Ravens.

O técnico do Ravens, Jesse Minter, também afirmou que a equipe mantém contato com a NFL e confia no trabalho realizado para preparar o estádio. Do lado dos Cowboys, o treinador Brian Schottenheimer e o dono Jerry Jones declararam que não estão preocupados com a condição do campo e que a equipe de operações da franquia acompanha o processo junto à Liga.

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